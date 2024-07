俳優の竹内涼真が27日、自身のインスタグラムを更新し、背中にタトゥーを入れた写真を投稿した。インスタでは「I can't stop now. Everyone follow me. Can't wait for October to arrive for everyone!」と投稿。竹内はゲーム『龍が如く』の実写ドラマに出演することが決まっている。衝撃的な肉体美、かつ大きなタトゥーにファンは「え?!すご!腕の筋肉、ダビデ像並…!」「ヤバすぎです」「もうこの後ろ姿だけでも本気で全力で挑んだことが伝わってきます」「その背中は尊敬でしかない」などと驚いている。