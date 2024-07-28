ÆüËÜ¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¥É¥¤¥Ä¤ËÇÔÀï¡¡52Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶â¥á¥À¥ë¤Ø¥°¥ë¡¼¥×C¡¦3°ÌÈ¯¿Ê¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û
¡þ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024 ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼Í½Áª¥ê¡¼¥°¥°¥ë¡¼¥×C(Âç²ñ2ÆüÌÜ¡áÆüËÜ»þ´Ö27¡¢28Æü)
ÆüËÜ»þ´Ö27Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×C¤Ç¤Ï2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÂÐ¥É¥¤¥Ä¤Î°ìÀï¡£¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2-1¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢Âè4¥»¥Ã¥È¤Ï¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÎËö28-30¤ÇÍî¤È¤¹¤È¡¢ºÇ½ªÂè5¥»¥Ã¥È¤Ï12-15¤ÇÍî¤È¤·¡¢¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Ç½éÀï¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3-0¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢
1°Ì:¥¢¥á¥ê¥«
2°Ì:¥É¥¤¥Ä
3°Ì:ÆüËÜ
4°Ì:¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó
¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï3°Ì¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£