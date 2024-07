ロックフェス「LTW festival」の公式サイトが更新され、8月2日、5日に東京オペラシティで開催予定だった公演を取りやめることを発表しました。

公式サイトでは「8月2日斉藤和義Magical mystery sessions with VERY SPECIAL GUEST 並びに5日銀杏BOYZ Magical mystery sessions with VERY SPECIAL GUEST に関しまして、英国共演者のクリエイティブチームの判断により、共演辞退が通知されました。」と、投稿。

続けて「共演アーティストからの辞退通知を確認以降、前向きなプロダクションプランが立ちませんでした。残念ながら公演は取りやめる事になりました。」と、しました。

公式サイトでは「公演を楽しみにされていたお客様には直前の発表となり大変申し訳ありません。」と、謝罪しています。







「LTW festival」に関しては、25日、シンガーソングライター・斉藤和義さんが公式サイトで、来月2日に東京オペラシティで開催予定の『LTW festival 斉藤和義 Magical mystery sessions with VERY SPECIAL GUEST Master of Ceremony:大森南朋』について、ライブ出演をキャンセルすることを発表。

公式サイトでは「主催者側との契約条件が折り合わないこと、公演の準備も十分に進められないことから開催は不可能と判断し、やむを得ず斉藤和義の出演をキャンセルすることにいたしました。」と出演キャンセルとなった経緯を説明。

さらに「主催者側とは開催を目指して協議を重ねてきましたが、度重なる約束違反や一方的な条件変更などがあり、残念ながら最後まで信頼関係を構築することができませんでした。」と伝えていました。

また、26日には、人気ロックバンド「銀杏BOYZ」も公式サイトで、来月5日に開催予定の「LTW festival 銀杏BOYZ Magical mystery sessions with VERY SPECIAL GUEST」への出演を辞退すると発表。



辞退に至った経緯を「仲介者を名乗る人物を通じてしか連絡、協議を行うことができない状況」「制作担当者との打ち合わせを何度も打診してきましたが、」「適切な対応がなされることはありませんでした。」さらに「公演まで2週間を切った時点で、」「各セクションの担当すら不明のまま」という、にわかには信じがたい状況のなか「出演することは不可能と判断せざるを得ませんでした。」と説明していました。



