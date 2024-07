【ワンダーフェスティバル 2024夏】開催日時:7月28日10時~17時会場:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

Wonderful Worksは、7月28日に開催しているイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」にて、フィギュア「ブルーアーカイブ サオリ」の原型や、「レーシングミク 2021 Vacation Style Ver.」のデコマスを展示している。

今回イベント会場の同社ブースにて本フィギュアを展示しているほか、パネル展示ではスマホゲーム「アズールレーン」とコーエーテクモゲームスの錬金術RPG「ライザのアトリエ2/3」とのコラボで登場した着せ替え衣装「夜更かしアルケミスト」姿のライザリン・シュタウトのスケールフィギュア化決定を告知している。

またそれ以外にも、「ドールズフロントライン」より「DP-12 光の寓話Ver.」や、「薬屋のひとりごと」より「猫猫 園遊会Ver.」のフィギュアなども展示している。

「ブルーアーカイブ サオリ」「レーシングミク 2021 Vacation Style Ver.」「ライザリン・シュタウト 夜更かしアルケミストVer.」「DP-12 光の寓話Ver.」「猫猫 園遊会Ver.」

