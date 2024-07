【ワンダーフェスティバル 2024 Summer】開催期間:7月28日 10時~17時開催場所:幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール(千葉県千葉市美浜区中瀬2-1) 入場料 当日券:4,000円

本日7月28日に開催されているイベント「ワンダーフェスティバル 2024夏」において、特別コラボ企画「東宝特撮ワンフェス」が実施されている。

「東宝特撮ワンフェス」は、今年で70周年を迎える「ゴジラ」と創業60周年を迎えた海洋堂による特別コラボ企画。展示コーナーでは海洋堂やアートスピリッツ、メガハウス、特撮のDNAによるゴジラフィギュアが多数展示されており、1954年の「ゴジラ」から2023年の「ゴジラ-1.0」まで歴史をたどりながら様々なゴジラの姿を見ることができる。

【アートスピリッツ】【特撮のDNA】【海洋堂】

ゴジラ(モスラ対ゴジラ)

シン・ゴジラ 第4形態 雛形レプリカフィギュア

【メガハウス】

「UA Monsters メカゴジラ(1974)」8月よりプレミアムバンダイなどで予約開始

【会場限定アイテム】

ヴィネット胸像 ゴジラ(1984)

ゴジラ(ゴジラVSガイガンレクス)

30cm怪獣王ゴジラ ゴジラ(1954)

30cmゴジラ 1995 香港上 ゴジラ vs デストロイア(1995)

TM & (C) TOHO CO., LTD.