Æ´¤ì¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡È2024²Æ¡É¡ÒÄ¾·â¢¡¦ÆâÆ£Íµ»Ò¡Ê¸µNHK¡Ë¡ÓÂà¶É¸å¤ËÁª¤ó¤À¡Ö¥«¥ì¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤ÎÆ»
¡¡NHK»þÂå¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹7¡×¡Ö¼óÅÔ·÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÆÆÉ±¡Ùµª¹Ô¡×¤Î¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿ÆâÆ£Íµ»Ò¡Ê48¡Ë¡£¸½ºß¤ÏÀ¸Åç´ë²è¼¼¤ËÀÒ¤òÃÖ¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¡Ö¥«¥ì¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡22Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¼«¿È½é¤Î¥ì¥·¥ÔËÜ¡ÖÆâÆ£Íµ»Ò¤Î¥«¥ì¡¼°ìÄ¾Àþ!!¡×¡ÊÃÓÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ïº£¤âÇä¤ìÂ³¤±¡¢¥«¥ì¡¼³¦¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£Ç¯6·î¤Ë¡ØÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦°ìÄ¾Àþ¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¡¢¥«¥ì¡¼¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤é¡¢È¿¶Á¤¬Âç¤¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜ¤òºî¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢4Æü´Ö¤Î»£±Æ´ü´Ö¤Ç¤ª¤è¤½70¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¼«Âð¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇºÆ¸½¤·¤¿»þ¤ÏËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥«¥ì¡¼¤Ï¼«Á³¤Î¸÷¤Ç»£¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÍÛ¤Î¤¢¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ë»£¤êÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç¿Ê¹ÔÉ½¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë¡Ø²¿¤À¤«¥í¥±¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ß¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÊì¤¬ºî¤ë¡Ö¤Ê¤¹¤È¤Ò¤Æù¤Î¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡×¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡£99Ç¯¤ËNHK¤ËÆþ¶É¤¹¤ë¤È¡¢ÉëÇ¤Àè¤Î·§ËÜ¤ÇÀäÉÊ¥«¥ì¡¼¤È½Ð²ñ¤¦¡£¡ÖÍÎ¿©¤ÎÅ¹ ¶¶ËÜ¡×¤Î¥Ó¡¼¥Õ¥«¥ì¡¼¤À¡£
¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤Ï¾®ÇþÊ´¤òßÖ¤á¤Æºî¤ë²¤É÷¥«¥ì¡¼¡£¤è¤¯¼Ñ¹þ¤ó¤ÀµíÆù¤¬¥´¥í¥Ã¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¥Ð¥¿¡¼¥é¥¤¥¹¤È¤è¤¯¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Æþ¶É1Ç¯ÌÜ¤ÎµëÎÁ¤Ç¤Ï¤½¤¦ÉÑÈË¤Ë¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µëÎÁÆü¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤¬·§ËÜ¤Ç¡¢¿·¿Í¤Îº¢¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯Ë»¤·¤¯¤Æ¡¢²È¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¡£Åìµþ¤Ë¤¤¤ëÊì¤¬Êª»ºÅ¸¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤·¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤Ë²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Åìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ë°ÛÆ°¤¹¤ë¤È¡¢10Ç¯½Õ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¤Ç½éÂå¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤Î¥é¥¤¥Ö´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£½é²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë1½µ´Ö¤Û¤ÉÁ°¤ËÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÊüÁ÷¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¤ÎÌäÂê¤ä·ò¹¯¥Í¥¿¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¤º¤¤¤Ö¤óÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡17Ç¯½Õ¤ËNHK¤òÂà¶É¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«ºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼Âç³Ø±¡¡×¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤ê¡¢ÁªÈ´»î¸³¤ò·Ð¤Æ3´üÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¤¹¤ë¡£
¡Ö17Ç¯9·î¤«¤é¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥«¥ì¡¼ÄÒ¤±¤ÎÆü¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ø¶È¤¬¤¢¤ëÆü¤ÏÄ«¤«¤é¤ß¤Ã¤Á¤ê¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²ÝÂê¤ä¥ì¥Ý¡¼¥ÈºîÀ®¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëËèÆü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥ì¡¼¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤É¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢60Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥«¥ì¡¼¤Î¸Ç·Á¥ë¥¦¡£ºÇ½é¤Ï¸Ç¤¯¤Æ¡¢ÀÐ¸´¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢³«È¯¼Ô¤Î¶ìÏ«¤äÅØÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¥«¥ì¡¼¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£¥«¥ì¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤òÃÎ¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¥É¥é¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂêºà¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Â´¶ÈÏÀÊ¸¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥Ð¡¼¥â¥ó¥È¥«¥ì¡¼ ¥Ò¥Ã¥È¤ÎÍýÍ³¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Î²Ì¤¿¤·¤¿Ìò³ä¤«¤é¹Í»¡¤¹¤ë¡×¡£É®µ»î¸³¤Ç¤â¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢¡Ö¼óÀÊÂ´¶È¡×¤Î±ÉÍÀ¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿ÆâÆ£¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ËÁ°½Ð¡¦À¸Åç´ë²è¼¼¤Ë½êÂ°¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤Æ6Ç¯¤¬·Ð¤Ä¡£
¡ÖÀ¼¤Ç¾¡Éé¤·¤¿¤¤¨¡¡£¥é¥¸¥ª¤ä¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¶¯¤¯»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁ°¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥«¥ì¡¼¥¢¥Ê¡×¤ÎËÜÊ¬¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÖµÈÅÄÎà¤µ¤ó¤Î¡Ø¼ò¾ìÊüÏ²µ¡Ù¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¡ØÆâÆ£Íµ»Ò¤Î¥«¥ì¡¼ÊüÏ²µ¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤¬¥«¥ì¡¼²°¤µ¤ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ÎÌ£¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Å¹¼ç¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ä¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥É¥é¥Þ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×