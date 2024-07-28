¡È¾å±Ç»þ´Ö58Ê¬¡É¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡×¤¬°ÛÎã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡¡ÆüËÜ¿Í¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¡Ö»þÂåÀ¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ÈÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡ÖºîÉÊ¤Î¤â¤Ä¿·¤·¤µ¤ÈÉáÊ×À¡×
¡¡·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡×¤¬°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤«¤éÌó1·î¤Ç¶½¹Ô¼ýÆþ12²¯±ß¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤Ï70Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï³¤¤ò±Û¤¨¡¢9·î¤«¤é´Ú¹ñ¤Ç¤â¸ø³«¤¬·èÄê¡£¾å±Ç»þ´Ö¤ï¤º¤«58Ê¬¤Î¡È¾®ºîÉÊ¡É¤¬ÊÂ¤ß¤¤¤ë¡ÖÂçºî¡×¤ò²¡¤·¤Î¤±¡¢¶½¼ý¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò¾þ¤Ã¤¿Î¢¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿·¤·¤¤¥Ò¥Ã¥È¤ÎË¡Â§¡×¤È¤Ï¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖW¼ç±é¡×¤ÎÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î¿Íµ¤½÷Í¥2¿Í¤È¤Ï
¡¡6·î28Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡×¤Î¸¶ºî¤Ï¡¢Ì¡²è¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£ËÜ¥¿¥Ä¥»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤êÌ¡²è¤À¡£¸ø³«»þ¤Î¾å±Ç´Û¿ô¤Ï119´Û¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢É¾È½¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¾å±Ç·à¾ì¤Ï¼¡¡¹¤È³ÈÂç¡£Ê¸»ú¤É¤ª¤ê¡Ö¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÀûÉ÷¡×¤¬Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿ôÅÚÄ¾»Ö»á¤¬¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤ä¡ØSLAM DUNK¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥¸¥ã¡¼µé¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¡È¸ý¥³¥ß¡É¤Î±Æ¶Á¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡ØÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦´¶Æ°¤òSNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤·¡¢¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£Âçºî¥¢¥Ë¥á¤¬ÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¿ºòº£¤Î·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ò¥Ã¥È¤Î³Ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡ÖºîÉÊ¤Î¤â¤ÄÌ¥ÎÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ë¡Ö´¶Æ°ºî¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÈÆâ¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾ï¼±¡×¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë
¡¡¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Ì¡²è¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿2¿Í¤Î¾¯½÷¤ÎÍ§¾ð¤ÈÀ®Ä¹¡¢¤½¤·¤Æ¡ÈÈá·à¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢
¡Ö¸¶²è¤¬¤Û¤Ü¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ°²è¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡È¼ê¤Å¤¯¤ê´¶¡É¤¬Ç»¸ü¤Ë¤¿¤À¤è¤¦ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â°Û¿§¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¼Â¡¢¾¯¿Í¿ô¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡Èºî¤ê¼êÂ¦¤ÎÇ®°Õ¡É¤¬´Ñ¤ë¼Ô¤ËÅÁ¤ï¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¼¡¤°¹âÉ¾²Á¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÑµÒ¤Î¿´¤Î¿¼¤¤ÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë¡¢ÉáÊ×Åª¤Ê´¶¾ð¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤¹ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯°ÛÎã¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿±Ç²è¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡Ù¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ôÅÚ»á¡Ë
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¡§ÇË¡×¤ä¡Ö¼Ú¤ê¤°¤é¤·¤Î¥¢¥ê¥¨¥Ã¥Æ¥£¡×¡ÖÉ÷Î©¤Á¤Ì¡×¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¼çÍ×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿²¡»³À¶¹â»á¤Ç¡¢µÓËÜ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â²¡»³»á¤¬Ã´Åö¡£¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤òÃ´¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î²¡»³»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥É¥ê¥¢¥ó¡×¤À¡£
¡Ö¥É¥ê¥¢¥ó¤Ï¡È¾¯¿ôÀº±Ô¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢²¡»³»á¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¼ñ¤¬¶¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤ÏÊ¬¶È²½¤¬¿Ê¤ó¤À°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¼ê¤ä¹©Äø¤¬Áý¤¨¡¢Âç³Ý¤«¤ê¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ê·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤Ä¤¯¤é¤ìÊý¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»þÂå¤ÎÄ¬Î®¤Ë¡ÈµÕ¹Ô¡É¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢³×¿·Åª¤Ë±Ç¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ü¤ÎÃ»¤µ¤â¡¢¾¦¶ÈÅª¤Ê¡È¾ï¼±¡É¤è¤ê¤âºîÉÊ¤Î¼Á¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤¿·ë²Ì¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·à¾ì¥¢¥Ë¥á¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ôÅÚ»á¡Ë
ºîÉÊ¤¬Èë¤á¤ë¡Ö»þÂåÀ¡×
¡¡¼ÂºÝ¡¢¤¢¤ë±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡Ö58Ê¬¤Î±Ç²è¤Ê¤É¡¢¥Õ¥Ä¡¼¤Ê¤é¡ÈÈó¾ï¼±¤À¡É¤ä¡ÈºÎ»»¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤·¤ÆÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î´ë²è¤Ç¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬º£²ó¡¢¥ë¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ØÃ»¤¤±Ç²è¤Ï´ÑµÒ¤Î²óÅ¾Î¨¤¬¤¤¤¤¡Ù¤Ê¤É¥×¥é¥¹¤ÎÌÌ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢±Ç²è¤È¤¤¤¦¶½¹Ô¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¤¢¤êÊý¤¹¤éÌä¤¤Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¸¶ºîÌ¡²è¤ÎËÁÆ¬¤ÈËöÈø¤Ë¤Ï¡ÒDon¡Çt¡Ó¤È¡ÒIn Anger¡Ó¤ÎÊ¸»ú¤¬¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¡¢·Ò¤²¤ë¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉOasis¤¬1995Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖDon¡Çt Look Back In Anger¡Ê¥Ä¥é¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö±Ç²è¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÁÏºî¼Ô¤¬»ý¤Ä¸ÉÆÈ¤ä¶ìÇº¡¢³Ð¸ç¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¤¿¤á¤«¡¢Åö½é¤ÏÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¶È³¦¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼´Ø·¸¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯´Õ¾Þ¤ËË¬¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤Þ¤ä¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¿¦¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤âÂçÀªÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼þ°Ï¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤¿¤È¤¨ÉáÄÌ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÆü¡¹¤Î»Å»ö¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤·¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½Â¿¤¯¤Î¿Í¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÀ¼¤ò¼ª¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£19Ç¯¤ÎµþÅÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊü²Ð»ö·ï¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÄøÅÙ¤Îº¹¤³¤½¤¢¤ì¡¢ÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ä¤Ä¤âÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÆü¾ï¤È³ÊÆ®¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡½¡½¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¥¤¥Þ¤È¤¤¤¦¡Ö»þÂåÀ¡×¤âÈë¤á¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô