¡Ö10Ç¯Áá¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥ï¥±
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í2-1DeNA¡Ê27Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
1-0¤Ç·Þ¤¨¤¿3²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢3ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Çµð¿Í¤ÎÀèÈ¯¡¢°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¤¬ÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ïº´Ìî·ÃÂÀÁª¼ê¡£
½éµå¤ò³°³Ñ¤Ë³°¤¹¤È¡¢¤³¤³¤Ç°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ó¤«È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤«¤é¤Í¡£10Ç¯Áá¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ã¤Æ¡×¤È»î¹ç¸å¤ËÌÀ¤«¤·¤¿°¤Éô´ÆÆÄ¡£7·î¤ÎÂÇÎ¨¤¬3³ä6Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ëº´ÌîÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢µ¤¤òÈ´¤¯¤Ê¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢°æ¾åÅê¼ê¤Ï¡ÖÍÞ¤¨¤Ê¤¤ã¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢º´ÌîÁª¼ê¤ò¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£