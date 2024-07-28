ÂçÃ«¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê32¹æ¥½¥í¡¡º£±ÊÀèÈ¯¡¢ÎëÌÚÀèÀ©2¥é¥ó
¡¡¡Ú¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ï27Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«¤Ï¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¤Ç¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢»°²ó¤Ë2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ë32¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£»°²ó¤Þ¤Ç2ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Ç»î¹ç¤Ï2¡½0¡£
¡¡¥«¥Ö¥¹¤Îº£±Ê¤Ï¥í¥¤¥ä¥ë¥ºÀï¤ËÀèÈ¯¤·¡¢»°²ó¤Þ¤Ç1¼ºÅÀ¡£¡Ö3ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï°ì²ó¤ËÀèÀ©¤Î15¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤Ï»°²ó¤ò½ª¤¨3¡½1¤Ç¥ê¡¼¥É¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢2ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»î¹ç¤ÏÆó²ó¤ò½ª¤¨5¡½4¡£