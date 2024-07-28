¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¹ÔÎó¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡Ä¤ÏÀÎ¤ÎÏÃ¡£¡Ö°ìÀÚÊÂ¤Ð¤º¿©»ö¤¹¤ëÊýË¡¡×»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ËÂ»
¡ÖÎ©¤Á¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤¬¤·¤ó¤É¤¤¤«¤é¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤¬¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤é¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥ÉÅ¹¤ä°û¿©Å¹¤Ç¡ÈÊÂ¤Ö¡É¤Î¤òÈò¤±¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢³Æ°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤òÂ³¡¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°û¿©Å¹¤ÇÊÂ¤ÖÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÎÌÌÅÝ¤µ¤«¤é¤Ê¤Î¤«°Õ³°¤È¤Þ¤À»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¼Â¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿¤¤¡£
¢¡¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢TikTok¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¤Û¤É»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Âç¼ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼ÒÄ¹·óCEO¤ÎÆü¿§ÊÝ»á¤Ï2023Ç¯12·î´ü¤ÎÄÌ´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï2500Ëü¿Í°Ê¾å¤È¹ñÆâ¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ò»ý¤Ä¥¢¥×¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼ã¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤Î¹ñÆâ·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ï2023Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç2700Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¡ÊAppAnnieÄ´¤Ù¡Ë¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤¬¡ÖTikTok¡×¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤«¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¢¡ÀÊ¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤È¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹´¶³Ð
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¡£1¤Ä¤ÏÅ¹ÊÞ¤ËÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤Ë»öÁ°ÃíÊ¸¤·¤Æ¡¢ÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ë´°À®¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¡È¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡É¡£¤â¤¦1¤Ä¤ÏÅ¹Æâ¤ÇÃíÊ¸¤·¤ÆÅ¹Æâ¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¡È¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¡É¡£É®¼Ô¤ÏÉáÃÊ¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤ä¤Ï¤êÅ¹ÊÞ¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤ÏÊØÍø¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ç¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ë¡¼¡ÊÅ¹°÷¤µ¤ó¡Ë¤Ë¾¦ÉÊ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÊÂ¤ó¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¡¢Ä´Íý¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Á°¤ÇÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤â¡¢ÃíÊ¸ÈÖ¹æ¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Ï¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹´¶³Ð¤Ç¡¢ÆþÅ¹¤·¤¿¤é¤É¤³¤Ë¤âÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÇÉ¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¡È¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡É¤ò³èÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÅÚÍË¤ÎÃë²á¤®¤Ë·ÃÈæ¼÷±ØÁ°Å¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤É¤ì¤Û¤É»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¢¡µíÐ§²°¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÎÄó¶¡¥¹¥Ô¡¼¥É
¡¡ÆþÅ¹¤¹¤ë¤¬¡¢Å¹Æâ¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤ò»È¤¦º£²ó¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤ÆµÒÀÊ¤Î¤¢¤ë2³¬¤ËÄ¾¹Ô¡£
¡¡ÁáÂ®ÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤ò³«»Ï¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¼õ¤±¼è¤êÊý¤ò·è¤á¡¢¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªÆÏ¤±¡×¤òÁªÂò¤·¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÃíÊ¸´°Î»¡£
¡¡ÆþÅ¹¤·¤¿»þ¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Þ¤êÍøÍÑµÒ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¤ï¤º¤«2¡Á3Ê¬¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅþÃå¡£µíÐ§²°¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÎÄó¶¡¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤À¤«¤é¤È¤«¡¢¥¯¥ë¡¼¤Ë±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌ£¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡¥È¥ì¡¼¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¾è¤»¤Æ±¿¤Ö¤Î¤ÏÃÏÌ£¤ËÆñ¤·¤¤
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªÆÏ¤±¡×¤òÁªÂò¤·¤¿ÍøÅÀ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£º£²óË¬¤ì¤¿·ÃÈæ¼÷±ØÁ°Å¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï2¡Á3³¬¤ËµÒÀÊ¤¬¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï1³¬¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¤Ë³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Î¾è¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¿È¤ÎÂ¸µ¤¬¥×¥ì¡¼¥È¤Ë±£¤ì¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î³¬ÃÊ¤ÎÉý¤Ï¹¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¿Í¤È¤¹¤ì°ã¤¦»þ¤Ï¥×¥ì¡¼¥È¤ò·¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥¯¥ë¡¼¤ÎÊý¤Ë±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤ÏÌµ±ï¡£ÃÏÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¤«¤Ê¤êÍøÊØÀ¤Ï¹â¤¤¡£
¢¡ÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¥ª¡¼¥À¡¼ÊýË¡¤¬¡¢°û¿©¶È³¦¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
¡¡1¿Í¤Ç¤à¤Á¤ã¤à¤Á¤ã¥Ý¥Æ¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥¯¥ë¡¼¤ÎÊý¤¬µÒÀÊÆâ¤òÉÑÈË¤ËÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤äÅ¹Æâ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼Ã¼Ëö¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¿Í¤â·ë¹½¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡½ù¡¹¤Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬³Î¼Â¤Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªÆÏ¤±¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¸Â¤é¤º°û¿©¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÊÂ¤Ö¡×¤È¤¤¤¦·Ê¿§¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ã¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡¿Ë¾·îÍªÌÚ¡ä
¡ÚË¾·îÍªÌÚ¡Û
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼ç¤ËÀ¯¼£·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£º£¡¢ÃÎ¤ë¤Ù¤¾ðÊó¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Twitter¡§@mochizukiyuuki
¡¡¶áÇ¯¡¢³Æ°û¿©Å¹¤Ç¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤òÂ³¡¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç°û¿©Å¹¤ÇÊÂ¤ÖÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤ÎÌÌÅÝ¤µ¤«¤é¤Ê¤Î¤«°Õ³°¤È¤Þ¤À»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£¼Â¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿¤¤¡£
¡¡¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Âç¼ê¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¼ÒÄ¹·óCEO¤ÎÆü¿§ÊÝ»á¤Ï2023Ç¯12·î´ü¤ÎÄÌ´ü·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï2500Ëü¿Í°Ê¾å¤È¹ñÆâ¤Ç¤âÍ¿ô¤ÎÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ò»ý¤Ä¥¢¥×¥ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¼ã¼Ô¤ÎÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥×¥ê¡ÖTikTok¡×¤Î¹ñÆâ·î´Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤Ï2023Ç¯9·î»þÅÀ¤Ç2700Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¡ÊAppAnnieÄ´¤Ù¡Ë¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤¬¡ÖTikTok¡×¤ÈÂçº¹¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤«¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë´î¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¢¡ÀÊ¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤È¼õ¤±¼è¤ê¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹´¶³Ð
¡¡¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ë¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤Î»È¤¤Êý¤¬¤¢¤ë¡£1¤Ä¤ÏÅ¹ÊÞ¤ËÅþÃå¤¹¤ëÁ°¤Ë»öÁ°ÃíÊ¸¤·¤Æ¡¢ÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ë´°À®¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¡È¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡É¡£¤â¤¦1¤Ä¤ÏÅ¹Æâ¤ÇÃíÊ¸¤·¤ÆÅ¹Æâ¤Ç¿©»ö¤¹¤ë¡È¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¡É¡£É®¼Ô¤ÏÉáÃÊ¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤ä¤Ï¤êÅ¹ÊÞ¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤Î¤ÏÊØÍø¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ï¥¤¡¼¥È¥¤¥ó¤Ç¤âÂç¤¤ÊÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ë¡¼¡ÊÅ¹°÷¤µ¤ó¡Ë¤Ë¾¦ÉÊ¤ò±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÊÂ¤ó¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¡¢Ä´Íý¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼Á°¤ÇÂÔ¤ÄÉ¬Í×¤â¡¢ÃíÊ¸ÈÖ¹æ¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Þ¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£¤â¤Ï¤ä¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹´¶³Ð¤Ç¡¢ÆþÅ¹¤·¤¿¤é¤É¤³¤Ë¤âÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÇÉ¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¡È¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¡É¤ò³èÍÑ¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇÅÚÍË¤ÎÃë²á¤®¤Ë·ÃÈæ¼÷±ØÁ°Å¹¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¤É¤ì¤Û¤É»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡£
¢¡µíÐ§²°¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÎÄó¶¡¥¹¥Ô¡¼¥É
¡¡ÆþÅ¹¤¹¤ë¤¬¡¢Å¹Æâ¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤ò»È¤¦º£²ó¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÃíÊ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¥¹¥ë¡¼¤·¤ÆµÒÀÊ¤Î¤¢¤ë2³¬¤ËÄ¾¹Ô¡£
¡¡ÁáÂ®ÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤ò³«»Ï¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¼õ¤±¼è¤êÊý¤ò·è¤á¡¢¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªÆÏ¤±¡×¤òÁªÂò¤·¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿ÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤·¤ÆÃíÊ¸´°Î»¡£
¡¡ÆþÅ¹¤·¤¿»þ¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤Þ¤êÍøÍÑµÒ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ê¤Î¤«¤ï¤º¤«2¡Á3Ê¬¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅþÃå¡£µíÐ§²°¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤ÎÄó¶¡¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤À¤«¤é¤È¤«¡¢¥¯¥ë¡¼¤Ë±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌ£¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡¥È¥ì¡¼¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¾è¤»¤Æ±¿¤Ö¤Î¤ÏÃÏÌ£¤ËÆñ¤·¤¤
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªÆÏ¤±¡×¤òÁªÂò¤·¤¿ÍøÅÀ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ë¡£º£²óË¬¤ì¤¿·ÃÈæ¼÷±ØÁ°Å¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï2¡Á3³¬¤ËµÒÀÊ¤¬¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï1³¬¤Ç¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¤Ë³¬ÃÊ¤ò¤Î¤Ü¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡¾¦ÉÊ¤Î¾è¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«¿È¤ÎÂ¸µ¤¬¥×¥ì¡¼¥È¤Ë±£¤ì¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ë¤³¤È¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î³¬ÃÊ¤ÎÉý¤Ï¹¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¿Í¤È¤¹¤ì°ã¤¦»þ¤Ï¥×¥ì¡¼¥È¤ò·¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥¯¥ë¡¼¤ÎÊý¤Ë±¿¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤ÏÌµ±ï¡£ÃÏÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¤«¤Ê¤êÍøÊØÀ¤Ï¹â¤¤¡£
¢¡ÊÂ¤Ð¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¥ª¡¼¥À¡¼ÊýË¡¤¬¡¢°û¿©¶È³¦¤Ë¹¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
¡¡1¿Í¤Ç¤à¤Á¤ã¤à¤Á¤ã¥Ý¥Æ¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¥¯¥ë¡¼¤ÎÊý¤¬µÒÀÊÆâ¤òÉÑÈË¤ËÊâ¤²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤äÅ¹Æâ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼Ã¼Ëö¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Þ¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç±¿¤ó¤Ç¤¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¿Í¤â·ë¹½¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡½ù¡¹¤Ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬³Î¼Â¤Ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¡Ö¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤ªÆÏ¤±¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥í¥Ã¥Æ¥ê¥¢¤ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥ó¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¥Á¥§¡¼¥ó¤Ë¸Â¤é¤º°û¿©¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¥â¥Ð¥¤¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¤¬°ìÈÌ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÊÂ¤Ö¡×¤È¤¤¤¦·Ê¿§¤Ï²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ã¼Ì¿¿¡¦Ê¸¡¿Ë¾·îÍªÌÚ¡ä
¡ÚË¾·îÍªÌÚ¡Û
¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡£¼ç¤ËÀ¯¼£·ÐºÑ¡¢¼Ò²ñÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»ö¤Î¼¹É®¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£º£¡¢ÃÎ¤ë¤Ù¤¾ðÊó¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Twitter¡§@mochizukiyuuki