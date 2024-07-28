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1°Ì¡¡AQUOS wish3 SH-53D¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
2°Ì¡¡AQUOS sense8 SH-M26¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
3°Ì¡¡AQUOS wish3(Y!mobile)
A302SH¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
4°Ì¡¡Xperia 10 VI SOG14¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
5°Ì¡¡Xperia 10 VI SO-52E¡Ê¥½¥Ë¡¼¡Ë
6°Ì¡¡iPhone SE 64GB(au)(3rd)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
7°Ì¡¡AQUOS sense8 SH-54D¡Ê¥·¥ã¡¼¥×¡Ë
8°Ì¡¡iPhone SE 64GB(SoftBank)(3rd)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
9°Ì¡¡iPhone SE 64GB(NTT docomo)(3rd)¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë
10°Ì¡¡¤é¤¯¤é¤¯¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó F-52B¡ÊFCNT¡Ë
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