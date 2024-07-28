ÂçÃ«æÆÊ¿ 2»î¹ç¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë32¹æ¡¢ÂÇÀÊ¤Ç°ìÊâ¤âÆ°¤«¤ºÈôµ÷Î¥135m¤Î´°àúÃÆ ¥ª¥º¡¼¥Ê¤¬30¹æÊü¤Ä¤¬ºÆ¤Ó2ËÜº¹¤Ë
¢£MLB¡¡¥¢¥¹¥È¥í¥º¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¢¥ß¥Ë¥Ã¥Ä¥á¥¤¥É¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê30¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ç¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î32¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë30¹æ¤òÊü¤Ã¤¿¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¦¥ª¥º¡¼¥Ê¡Ê33¡Ë¤Ë1ËÜº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó2ËÜº¹¤È¤·¤¿¡£
14Æü¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¤ÇÆüËÜ¿Í½é¤Î¡È¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»200¹æ¡É¤òÃ£À®¡£4Ç¯Ï¢Â³¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿17Æü¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í½é¤Î¡Èºô±Û¤¨¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡É¡¢22Æü¤Î¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤Î30¹æ¤ÎÂçÂæ¤ËÅþÃ£¡£¤½¤·¤Æ¡¢26Æü¤Ë¤ÏÆüÊÆÄÌ»»250¹æ¤È¤Þ¤¿°ì¤ÄÀáÌÜ¤ÎµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¥¢¥¹¥È¥í¥º¤ÎÀèÈ¯¤Ïº£µ¨4·î¤Ë¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤¿R.¥Ö¥é¥ó¥³¡Ê30¡Ë¡¢²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï4ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ1»°¿¶¡£1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÂç¤¤Ê¥ì¥Õ¥È¥Õ¥é¥¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ï¾×·â²»¤ò»Ä¤·¤Æ¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¡£Èôµ÷Î¥135m¡¢ÂÇµåÂ®ÅÙ191¥¥í¡¢³ÑÅÙ29ÅÙ¡¢ÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢ÂçÃ«¤Ï°ìÊâ¤âÆ°¤«¤ºÂÇµå¤ò¸«¤Ä¤á¤¿¡£´°àú¤ÊÅö¤¿¤ê¤Ç2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î32¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à106»î¹çÌÜ¤Ç32¹æ¤òÊü¤Ã¤¿ÂçÃ«¤Ï¥·¡¼¥º¥ó48.9ËÜ¥Ú¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿À»ö,
¾åÅÄ,
½»Âð,
ÂçÁ¥,
°ÖÎîº×,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Ë¡Í×,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥Û¥Æ¥ë,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢