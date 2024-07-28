±í¤Îº¸ÏÓ¤¬ÌöÆ°¡ª¹â¶¶Ô÷Æó¤Î²÷Åê¤Ë¤âÃ«Âô·ò°ì»á¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎý½¬ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤Èº£¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¸ÀµÚ
¢¡ ¡Ö°ÊÁ°¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤â¡Ä¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¹Åç¤Ë´°Éõ¾¡¤Á¡£Åê¼êÀï¤òÀ©¤·¡¢¶ì¼ê¹Åç¤È¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò6¤Ç»ß¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¤Î¹â¶¶Ô÷Æó¤ÎÎÏÅê¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç7¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¹ÅçÀèÈ¯¤Î¿¹²¼Äª¿Î¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤ÌÎÏÅê¤òÈäÏª¡£7²ó¤Þ¤ÇÈï°ÂÂÇ4¡¢Ã¥»°¿¶6¤ÈÌµ¼ºÅÀÅêµå¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÀîÃ¼¿µ¸ã¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿ÀÖ±©Í³¹É¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤Ç·×3ÅÀ¡£»Ä¤ê2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò3¿Í¤ÎÅê¼ê¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¡¢3¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡6·î6ÆüÀ¾ÉðÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë3¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¹â¶¶Ô÷Æó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºØÆ£²í¼ù»á¤Ï¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¹¤´¤¯ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È°ÂÄê¤·¤¿À©µå¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¡£Â³¤±¤Æ¡Öº£Æü¤Ï²¿¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¤³¤ì¤Ç¤Þ¤¿¼¡¤â¤Í¡Ê°ÊÁ°¤È¡ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£Æü¤Î¹¥Åê¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤ÎÃ«Âô·ò°ì»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ëÇ¯¤¬¡¢µîÇ¯¡¢°ìºòÇ¯¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ã¤È½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎý½¬ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅê¤²¹þ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥Ä¤¬¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£°ÊÁ°¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ÎÊÕ¤¬¤Í¹â¶¶¤¯¤ó¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡9Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¸õÊäº¸ÏÓ¡£¤³¤ÎÆü¤Î²÷Åê¤Ç¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬³«²Ö¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¹Åç¤Ë´°Éõ¾¡¤Á¡£Åê¼êÀï¤òÀ©¤·¡¢¶ì¼ê¹Åç¤È¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò6¤Ç»ß¤á¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥ä¥¯¥ë¥ÈÀèÈ¯¤Î¹â¶¶Ô÷Æó¤ÎÎÏÅê¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£¹â¶¶¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç7¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¹ÅçÀèÈ¯¤Î¿¹²¼Äª¿Î¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤ÌÎÏÅê¤òÈäÏª¡£7²ó¤Þ¤ÇÈï°ÂÂÇ4¡¢Ã¥»°¿¶6¤ÈÌµ¼ºÅÀÅêµå¤òÂ³¤±¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÀîÃ¼¿µ¸ã¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤Ç¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¼«¿È¤ÎÂåÂÇ¤È¤·¤ÆÂÇÀÊ¤ËÁ÷¤é¤ì¤¿ÀÖ±©Í³¹É¤â¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤Ç·×3ÅÀ¡£»Ä¤ê2¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò3¿Í¤ÎÅê¼ê¤Ç¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¤¬¡¢3¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¿Í¤Î²òÀâ¼Ô¤ÎÃ«Âô·ò°ì»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ëÇ¯¤¬¡¢µîÇ¯¡¢°ìºòÇ¯¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ã¤È½ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎý½¬ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬°¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅê¤²¹þ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¥Ä¤¬¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£°ÊÁ°¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£¤½¤ÎÊÕ¤¬¤Í¹â¶¶¤¯¤ó¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡9Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¡¼¥¹¸õÊäº¸ÏÓ¡£¤³¤ÎÆü¤Î²÷Åê¤Ç¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬³«²Ö¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù