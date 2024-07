セガプライズから、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『インサイド・ヘッド2』 & you マスコット Vol.1を紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『インサイド・ヘッド2』 & you マスコット Vol.1

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約9.5×4.5×14cm

種類:全3種(シンパイ、イカリ、カナシミ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

2024年8月1日より劇場公開となる、ディズニー&ピクサーの大ヒット映画『インサイド・ヘッド』の続編『インサイド・ヘッド2』

映画公開に先がけて『インサイド・ヘッド2』の”& you(アンドユー)”マスコットがセガプライズに登場します!

手足を動かして色々なポージングを楽しめるマスコットなので、お出かけ先でのぬい撮りにもおすすめ。

Vol.1では「シンパイ」「イカリ」「カナシミ」の3種類がラインナップされます☆

シンパイ

『インサイド・ヘッド2』にて新しく登場する「シンパイ」

あれこれ考えて不安になっている姿が表現されています☆

イカリ

つり上がった目に真っ赤な姿が特徴的な「イカリ」

感情を爆発させているような迫力ある表情がインパクト大!

カナシミ

前作『インサイド・ヘッド』では、「ヨロコビ」とともに大冒険を繰り広げた「カナシミ」

青い髪や下がった眉など、「カナシミ」の特徴が“& you(アンドユー)”のマスコットで再現されています!

『インサイド・ヘッド2』のは「シンパイ」「イカリ」「カナシミ」が、手足を動かせるマスコットに仲間入り。

セガプライズの『インサイド・ヘッド2』 & you マスコット Vol.1は、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

