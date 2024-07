セガプライズから、ディズニー&ピクサーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『インサイド・ヘッド2』 & you マスコット Vol.2を紹介します☆

セガプライズ ディズニー&ピクサー『インサイド・ヘッド2』 & you マスコット Vol.2

登場時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約6×5×10cm

種類:全3種(ヨロコビ、ビビリ、ムカムカ)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

頭の中の感情たちの物語を描いた、ディズニー&ピクサーのアニメーション作品『インサイド・ヘッド』

2024年8月1日より続編となる『インサイド・ヘッド2』が劇場公開されます☆

公開に先駆け、『インサイド・ヘッド2』 & you マスコット Vol.2がセガプライズに登場。

Vol.2では、前作『インサイド・ヘッド』にも登場した「ヨロコビ」「ビビリ」「ムカムカ」がラインナップされます!

ヨロコビ

ハッピーな気持ちにしてくれる感情「ヨロコビ」

明るいカラーで仕上げられた、にっこり笑顔の「ヨロコビ」から元気がもらえそう☆

ビビリ

危険を予測してビビる感情「ビビリ」

震え上がるような姿を表現した、「ビビリ」の特徴をとらえたマスコットです!

ムカムカ

「ムカムカ」は、嫌なものを遠ざけようとする感情。

苛立っているような表情もかわいらしく見えるマスコットです☆

「ヨロコビ」「ビビリ」「ムカムカ」を、個性豊かに表現したマスコット。

セガプライズの『インサイド・ヘッド2』 & you マスコット Vol.2は、2024年7月26日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

