ÂÐÀïÁê¼ê¤ò¸¦µæ¤·¤Ê¤¤½ÀÆ»¤Î±Ê»³Îµ¼ù¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹½¤¹Ô¤Ç¸¶ÅÀ²óµ¢¡Ä¡Ö¼«Ê¬´Ó¤¡×Æ¼¥á¥À¥ë
¡¡£²£·Æü¤ÏÃË½÷³Æ£±³¬µé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò£´£¸¥¥íµé¤Ç£²£°£²£³Ç¯¤Þ¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢£³Ï¢ÇÆ¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê£Ó£Â£Ã¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±µé¤ÎÆüËÜÀª¤ÎÍ¥¾¡¤Ï£°£´Ç¯¥¢¥Æ¥ÍÂç²ñ¤ÎÃ«Î¼»Ò°ÊÍè£²£°Ç¯¤Ö¤ê¡£·è¾¡¤Ç¤Ïº£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿¥Ð¡¼¥µ¥ó¥Õ¡¼¡¦¥Ð¥Ö¡¼¥É¥ë¥¸¡Ê¥â¥ó¥´¥ë¡Ë¤«¤éµ»¤¢¤ê¤òÃ¥¤Ã¤ÆÍ¥Àª¾¡¤Á¤·¤¿¡£ÃË»Ò£¶£°¥¥íµé¤Î±Ê»³Îµ¼ù¡Ê¤ê¤å¤¦¤¸¤å¡Ë¡Ê£Ó£Â£Ã¾ÅÆîÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç¥¹¥Ú¥¤¥óÁª¼ê¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢£³°Ì·èÄêÀï¤Ç¥È¥ë¥³Áª¼ê¤Ë°ìËÜ¾¡¤Á¤·¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò£¶£°¥¥íµé¤Î±Ê»³¤Ï¡¢½é½Ð¾ì¤Î¸ÞÎØ¤Ç¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ËÉÔ³Ð¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¹Ê¤áµ»¤Ç°Õ¼±¤¬Íî¤Á¤¿¡£¿³È½¤Î¡ÖÂÔ¤Æ¡×¤Î¸å¤Ç¤Î·èÃå¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¹³µÄ¤·¤¿¤¬Ê¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤«¤é¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Ï±Ê»³¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤Î¸¦µæ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎºÇ¹â¤ÎÅê¤²¤òÁê¼ê¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¿®¾òÄÌ¤ê¡¢¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢£³°Ì·èÄêÀï¤ò¹ç¤ï¤»µ»°ìËÜ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡³èÌö¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¸ÞÎØ¤¬±ó¤«¤Ã¤¿¡£Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤òÄü¤á¤«¤±¤¿ºò½Õ¡£¾Ã¶ËÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¡¢Ã±¿È¥Õ¥é¥ó¥¹¤ËÉð¼Ô½¤¹Ô¤Ë½Ð¤¿¡£³ÆÃÏ¤ÎÄ®Æ»¾ì¤Ç·Î¸Å¤Ë»²²Ã¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤·¤Ã¤«¤êÁÈ¤ó¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢°ìËÜ¤ò¼è¤ë½ÀÆ»¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¡£¼«¤é¤Î¸¶ÅÀ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢µÕÅ¾¤Î¸ÞÎØÀÚÉä¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¡¢Ä©¤ó¤ÀÌ´¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Áê¼ê¤Î²û¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢µÕ½±¤ò¶²¤ì¤ºÎÏ¤º¤¯¤Ç¹¶¤á¤ë¡£¤³¤ì¤¬±Ê»³¤Î½ÀÆ»¤À¡£¡Ö²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î½ÀÆ»¤ò´Ó¤¯¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤¬¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ê¤éºÇ¹â¡×¡£Ë¾¤ó¤À¿§¤Î¥á¥À¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î½ÀÆ»¤ò³Î¤«¤Ë¥Ñ¥ê¤Ë¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¡£¡Ê¾®¹â¹¼ù¡Ë