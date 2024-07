ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2024年7月26日より順次再登場する「MARVEL COMICS Luminasta “ウルヴァリン”」を紹介します!

セガプライズ「MARVEL COMICS Luminasta “ウルヴァリン”」

投入時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約16×19cm

種類:全1種(ウルヴァリン)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「ウルヴァリン」のフィギュアがセガオリジナルブランド“Luminasta(ルミナスタ)”に再登場!

躍動感のあるポーズとスーツの細かいテクスチャが魅力です。

新作アニメシリーズ『X-Men ’97』や新作映画『デッドプール&ウルヴァリン』で話題のイエローのスーツを着た「ウルヴァリン」

鍛え上げられた筋骨隆々なボディや鬼気迫る表情に目を奪われます。

今にも飛び出してきそうな、迫力のある「ウルヴァリン」が“Luminasta(ルミナスタ)”で見事に立体化されています。

長くのびるアダマンチウムの爪もかっこいいフィギュアです!

「X-MEN」のスーツに身を包んだ「ウルヴァリン」の躍動感あるフィギュア。

2024年7月26日より全国のゲームセンターなどに順次再登場する、セガプライズ「MARVEL COMICS Luminasta “ウルヴァリン”」の紹介でした!

