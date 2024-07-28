¼þ¤ê¤«¤éÅÊ¤Þ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¥é¥Ö¥é¥Ö¡£Èà»á¤«¤éÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¡ÖÈë·í¡×¤È¤Ï
°¦¤¹¤ëÈà»á¤«¤é°ì¿´¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë°Ê¾å¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÈà»á¤«¤éÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÈë·í¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´Å¤¨¤ë¤Î¤â´Å¤¨¤µ¤»¤ë¤Î¤â¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ë
ÃËÀ¤Ï½÷À¤Ë´Å¤¨¤é¤ì¤¿¤êÍê¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë°ìÊý¡¢¿´¤òµö¤·¤¿Áê¼ê¤Ë¤·¤«´Å¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà»á¤«¤éÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Èà»á¤Ë´Å¤¨¤ë¤Î¤â¡¢Èà»á¤Ë´Å¤¨¤µ¤»¤ë¤Î¤â¾å¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Èà»á¤Î°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë
Èà»á¤Î°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡¢Èà»á¤«¤éÅ®°¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤ÎÈë·í¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ë¶¯¤½¤¦¤ÇÍ¥½¨¤½¤¦¤ÊÃËÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»þ¤Ë¤Ï¼åµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ã¯¤«¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ë¤â¤Î¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÈà»á¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Æüº¢¤«¤éÈà»á¤ÎÏÃ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇÊ¹¤¯¤³¤È¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
°¦¤¹¤ëÈà»á¤«¤éÅ®°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤¼¤Òº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿Èë·í¤òÆüº¢¤«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£
🌼¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤ÐÎø°¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¡£ÃËÀ¤¬¿Ô¤¯¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë½÷À¤Î¡ÖÆÃÄ§¡×