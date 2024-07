ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ゆったりと履けて軽やかに歩くことができる、ディズニーデザイン「スニーカー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「スニーカー」

© Disney

価格:4,690円(税込)

サイズ:22.5、23、23.5、24、24.5

ワイズ:3E

かかと高さ:約3cm、片足の重さ:約200g(23cmの場合)

素材:【ブラック・ネイビー】綿、【グレー】合成繊維、合成底

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ミッキーマウス」デザインのスニーカー。

サイドに添えた「ミッキーマウス」のネームがさり気ないワンポイントで、コーディネートのしやすさも◎

3Eのゆったりサイズと軽量設計が特徴で、履きやすくて歩きやすく、日常使いにぴったりです。

© Disney

カラーは、季節問わず1年中履きやすく、コーディネートを選ばない「ブラック」と、

© Disney

オシャレなデニム調で足元を明るく演出してくれる「ネイビー」、

© Disney

カジュアルで可愛らしいテイストの「グレー」の3色展開です。

どのカラーも世代問わず履きやすく、パンツスタイルともスカートスタイルとも好相性◎

色違いで揃えたくなるかわいさです。

© Disney

ネームにはにっこりと微笑んでいる「ミッキーマウス」のお顔とロゴがデザインされています。

© Disney

<素材アップ>

生地は、ブラックとネイビーには綿、グレーには合成繊維が使用されています。

お買い物などのお出かけから、公園遊びにアウトドアまで幅広いシーンで活躍しそう。

ゆったりと履けて軽やかに歩くことができる、ディズニーデザイン「スニーカー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

