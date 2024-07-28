¤ª¤µ¤ó¤Ý¥É¥¢¥Õ¥Ã¥¯

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´11Ëç)

¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×

º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Í·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¤ª¤µ¤ó¤Ý¥É¥¢¥Õ¥Ã¥¯¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù

 

¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¤ª¤µ¤ó¤Ý¥É¥¢¥Õ¥Ã¥¯¡×

 

© Disney

 

²Á³Ê¡§1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

¥µ¥¤¥º¡§ÌóÉý8¡Á14¡¢¹â¤µ18¡¢±ü¹Ô¤­7.5cm¡ÊÉý¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë

¼çºà¡§¥¹¥Á¡¼¥ë¡ÊÊ´ÂÎÅÉÁõ¡Ë

ÉÕÂ°ÉÊ¡§¥­¥ºËÉ»ß¥·¡¼¥ë¡ÊPEVA¡Ë

ÂÑ²Ù½Å¡§Ìó5kg¡ÊÀ½ÉÊ¤Ò¤È¤ÄÅö¤¿¤ê¡Ë

¢¨¸ü¤µÌó3¡Á3.4cm¤Î¥É¥¢¤ËÅ¬±þ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥É¥¢¤È¤½¤Î¾åÉô¤Î·ä´Ö¤¬3mm°Ê¾åÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£

¢¨²°Æâ¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÊ¿ÌÌ¤Î¥É¥¢¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥¬¥é¥¹¸Í¤Ø¤Î¤´»ÈÍÑ¤Ï¤ªÈò¤±²¼¤µ¤¤¡£

ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×

 

»¶¤é¤«¤ê¤¬¤Á¤Ê¥°¥Ã¥º¤Î¤Á¤ç¤¤³Ý¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥É¥¢¥Õ¥Ã¥¯¡£

¤ªÉô²°¤Î¥É¥¢¤ä¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÈâ¤Ë°ú¤Ã³Ý¤±¤ë¤À¤±¤ÇOK¡ª

¤Þ¤¿¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤ª¤µ¤ó¤Ý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬²Ä°¦¤¯¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÆëÀ÷¤ß¤Þ¤¹¡£

¥Õ¥Ã¥¯ÉôÆâÂ¦¤ËÅ½¤ë¥­¥ºËÉ»ß¥·¡¼¥ëÉÕ¤­¡ý

Á´Éô¤Ç6¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹

 

© Disney

 

¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥É¥¢¥Õ¥Ã¥¯¡£

¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤«¤é¤â¡Ö¥ß¥Ã¥­¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬¤´µ¡·ù¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡ù

 

¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹

 

© Disney

 

¡Ö¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥É¥¢¥Õ¥Ã¥¯¡£

ÊÒÂ­¤ò¾å¤²¤Æ¡¢¥¹¥­¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤¬²Ä°¦¤¤¡ª

 

¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯

 

© Disney

 

¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥É¥¢¥Õ¥Ã¥¯¡£

ÏÓ¤òÂç¤­¤¯¿¶¤Ã¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¤«¤ï¤¤¤¯¡¢º£¤Ë¤â¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¤Î¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤­¤½¤¦¡ù

 

¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯

 

© Disney

 

¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥É¥¢¥Õ¥Ã¥¯¡£

Î¾¼ê¤ò½Å¤Í¤Æ¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë¡Ö¥Ç¥¤¥¸¡¼¥À¥Ã¥¯¡×¤Î»Ñ¤¬ÁÇÅ¨¡ª

 

¥×¥ë¡¼¥È

 

© Disney

 

¡Ö¥×¥ë¡¼¥È¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥É¥¢¥Õ¥Ã¥¯¡£

¼ª¤ò¥Ô¥ó¤ÈÎ©¤Æ¤Æ¡¢Àå¤ò½Ð¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥ë¡¼¥È¡×¤ÎÌöÆ°´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬°¦¤é¤·¤µËþÅÀ¤Ç¤¹¡ý

 

¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë

 

© Disney

 

¡Ö¥Á¥Ã¥×¡õ¥Ç¡¼¥ë¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥É¥¢¥Õ¥Ã¥¯¡£

ÃçÎÉ¤¯Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Á¥Ã¥×¡×¤È¡Ö¥Ç¡¼¥ë¡×¤Î»Ñ¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡ª

 

© Disney

 

¡ã»ÈÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸¡ä

¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÈâ¤Ë¥»¥Ã¥È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤¯»È¤¦¤â¤Î¤ò³Ý¤±¤Æ¤ª¤±¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤Î½àÈ÷¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

 

© Disney

 

¸¼´Ø¤Î·¤È¢¤Ê¤É¤ÎÈâ¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤âOK¡ù

°¦¸¤¤È¤Î¤ª¤µ¤ó¤Ý¥°¥Ã¥º¤ä¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î¤ª³°Í·¤Ó¥°¥Ã¥º¤ò¥µ¥Ã¤È³Ý¤±¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

 

© Disney

 

¤½¤ì¤¾¤ì¥É¥¢¥Õ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¸ü¤µÌó3¡Á3.4cm¤Î¥É¥¢¤ËÂÐ±þ¡£

¥É¥¢¤È¤½¤Î¾åÉô¤Î·ä´Ö¤¬3mm°Ê¾åÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£

¥Õ¥Ã¥¯ÉôÆâÂ¦¤ËÅ½¤ë¥­¥ºËÉ»ß¥·¡¼¥ë¤âÉÕ¤¤¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£

 

¤¤¤í¤ó¤Ê¾®Êª¤ò¥µ¥Ã¤È³Ý¤±¤Æ¤ª¤¦¤Á¤¬¥¹¥Ã¥­¥ê¡£

¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬Í·¤Ó¿´¤¬¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö¤ª¤µ¤ó¤Ý¥É¥¢¥Õ¥Ã¥¯¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù

¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ¥ß¥Ã¥­¡¼¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤¬¾®Êª¤ò¤ªÊÒÉÕ¤±¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö¤ª¤µ¤ó¤Ý¥É¥¢¥Õ¥Ã¥¯¡× appeared first on Dtimes.