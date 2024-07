ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターのシルエットが遊び心があって楽しい、ディズニーデザイン「おさんぽドアフック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「おさんぽドアフック」

© Disney

価格:1,980円(税込)

サイズ:約幅8〜14、高さ18、奥行き7.5cm(幅はデザインよって異なります)

主材:スチール(粉体塗装)

付属品:キズ防止シール(PEVA)

耐荷重:約5kg(製品ひとつ当たり)

※厚さ約3〜3.4cmのドアに適応します。またドアとその上部の隙間が3mm以上必要です。

※屋内の一般的な平面のドアを対象にしています。またガラス戸へのご使用はお避け下さい。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

散らかりがちなグッズのちょい掛けにぴったりなドアフック。

お部屋のドアやクローゼットの扉に引っ掛けるだけでOK!

また、キャラクターたちがおさんぽをしているようなシルエットが可愛く、インテリアにも馴染みます。

フック部内側に貼るキズ防止シール付き◎

全部で6種類のデザインがラインナップされています。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのドアフック。

シルエットからも「ミッキーマウス」がご機嫌な様子が伝わってきます☆

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのドアフック。

片足を上げて、スキップをしているようなポーズが可愛い!

ドナルドダック

© Disney

「ドナルドダック」デザインのドアフック。

腕を大きく振って歩いているシルエットがかわいく、今にも「ドナルドダック」のにぎやかな声が聞こえてきそう☆

デイジーダック

© Disney

「デイジーダック」デザインのドアフック。

両手を重ねてポーズをとる「デイジーダック」の姿が素敵!

プルート

© Disney

「プルート」デザインのドアフック。

耳をピンと立てて、舌を出して走っている「プルート」の躍動感たっぷりなシルエットが愛らしさ満点です◎

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのドアフック。

仲良く同じポーズで一生懸命走っている「チップ」と「デール」の姿がかわいい!

© Disney

<使用イメージ>

フックをクローゼットの扉にセットすれば、よく使うものを掛けておけてお出かけの準備もスムーズにできます。

© Disney

玄関の靴箱などの扉にセットしてもOK☆

愛犬とのおさんぽグッズや、お子様のお外遊びグッズをサッと掛けておくこともできます。

© Disney

それぞれドアフックは、厚さ約3〜3.4cmのドアに対応。

ドアとその上部の隙間が3mm以上必要です。

フック部内側に貼るキズ防止シールも付いてきます。

いろんな小物をサッと掛けておうちがスッキリ。

キャラクターのシルエットが遊び心があって楽しい、ディズニーデザイン「おさんぽドアフック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

