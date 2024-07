ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、フリーカット仕様でごろつき感がなく快適に履ける「リラックスショーツ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/リトル・マーメイド」リラックスショーツ

© Disney

価格:各1,290円(税込)

サイズ:M、L、LL、3L

適応サイズ(ヒップ):【M】87〜95、【L】92〜100、【LL】97〜105、【3L】102〜110cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ディズニーキャラクターのモチーフをプリントした、大人かわいいショーツ。

脇の切替えを前寄りにしたヒップを包み込む仕様でフィット感が良く、快適に履くことができます!

長時間つけていてもストレスを感じにくいのがポイントです。

デザインは「ミッキーモチーフ」と『リトル・マーメイド』の2種類がラインナップされています。

ミッキーモチーフ

© Disney

「ミッキーモチーフ」デザインのショーツ。

流れるようにプリントされたミッキーモチーフがおしゃれで、まるでキラキラと輝く星座のよう☆

シックな黒にプリントが映え、大人かわいいテイストに仕上げられています。

リトル・マーメイド

© Disney

『リトル・マーメイド』デザインのショーツ。

淡いパープルが基調でかわいらしく、フェミニンな雰囲気!

海藻や貝がら、ヒトデなどの海のモチーフで『リトル・マーメイド』の世界観が表現されています。

© Disney

バックスタイルはそれぞれシンプルなデザイン。

© Disney

ショーツ脇に縫い目のないシームレス仕様になっているので、ごろつき感がなく快適に履くことができます。

© Disney

ショーツもフリーカット仕様でウエストと脚口がくい込みにくいのがポイント!

段差がないのでアウターにひびきにくく安心です。

© Disney

よく伸びてやわらかな伸縮素材に、マチ裏は肌あたりのいい綿100%素材が使用されています。

昼も夜も、家でも外でも、ずっとやさしい履き心地のインナーウェア。

フリーカット仕様でごろつき感がなく快適に履ける「リラックスショーツ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 大人かわいいミッキーモチーフと『リトル・マーメイド』!ベルメゾン ディズニー「リラックスショーツ」 appeared first on Dtimes.