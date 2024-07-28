Ì¤È¯É½¤Î¼¡´ü¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥¹¥Þ¥Û¡ÖXiaomi 14T Pro¡×¤¬ÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤Ø¡ªÁíÌ³¾Ê¤ÎÇ§¾Ú¾ðÊó¤Ë¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡Ö2407FPN8ER¡×¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÈÇ¡ÖA402XM¡×¤¬ÅÐÏ¿
|Ì¤È¯É½¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥¹¥Þ¥Û¡ÖXiaomi 14T Pro¡×¤Î¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡Ö2407FPN8ER¡×¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÈÇ¡ÖA402XM¡×¤¬ÅÐ¾ì¤Ø¡ª¼Ì¿¿¤ÏXiaomi 13T Pro
´ûÊóÄÌ¤ê¡¢IEC¡Ê¹ñºÝÅÅµ¤É¸½à²ñµÄ¡Ë¤¬ÅÅµ¤µ¡´ï°ÂÁ´µ¬³ÊÅ¬¹ç»î¸³À©ÅÙ¤Ë¤è¤ëÇ§¾Ú¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëIECEE¤Ë¤ª¤¤¤ÆXiaomi Communications¡Ê°Ê²¼¡¢Xiaomi¡ËÀ½¡Ö2407FPN8EG¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö2407FPN8ER¡×¡¢¡ÖA402XM¡×¤¬2023Ç¯6·î30ÆüÉÕ¤ÇTUV SUD PSB¤Ë¤è¤Ã¤ÆCB¾ÚÌÀ½ñ¡ÊÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡ÖSG PSB-IV-11348¡×¡Ë¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ç§¾Ú¾ðÊó¤ÏÈó¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿·¤¿¤ËÁíÌ³¾Ê¤¬¡Ö¹â¼þÇÈÍøÍÑÀßÈ÷¤Î·¿¼°»ØÄê¡¦·¿¼°³ÎÇ§¤Î¸ø¼¨¡×¤ª¤¤¤Æ¡Ö·¿¼°»ØÄê¤Î·¿¼°Ì¾¡¦»ØÄêÈÖ¹æ¡¦À½Â¤¶È¼ÔÅù¤Î»áÌ¾Ëô¤ÏÌ¾¾Î¤Î¸ø¼¨¡×¤ò2024Ç¯7·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¡ÖÊ¿À®29Ç¯4·î17Æü¡ÁÎáÏÂ6Ç¯6·î20Æü¡×¤ò¸ø³«¤·¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¤ÎÈóÀÜ¿¨ICµ¡Ç½¡ÖNFC¡ÊType F¡¿FeliCa´Þ¤à¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¡ÖÍ¶Æ³¼°ÆÉ¤ß½ñ¤ÀßÈ÷¡×¤È¤·¤Æ¤³¤ÎXiaomi 14T Pro¤È¤Ê¤ë2407FPN8ER¤ª¤è¤ÓA402XM¤òXiaomi¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë¾®ÊÆµ»½ÑÆüËÜ¡Ê°Ê²¼¡¢¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤¬¿½ÀÁ¤·¤¿¤³¤È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ØÄêÈÖ¹æ¤Ï2407FPN8ER¤¬¡ÖÂèAC-24068¹æ¡×¡¢A402XM¤¬¡ÖÂèAC-24067¹æ¡×¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºòÇ¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Xiaomi 14T Pro¤ÎÁ°µ¡¼ï¡ÖXiaomi 13T Pro¡×¤äÁ°¡¹µ¡¼ï¡ÖXiaomi 12T Pro¡×¤ËÂ³¤¯¡Ö¿À¥¸¥å¡¼¥Ç¥ó¡×ÂÐ±þÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÅêÆþ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¡¢¤È¤â¤Ë¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥¥ã¥ê¥¢ÈÇ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Xiaomi 14T Pro¤ÏXiaomi¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡ÖXiaomi 14¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¤¦¤Á¤Î¤è¤ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¼¡´üÀ½ÉÊ¡ÖXiaomi 14T¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾å°ÌÈÇ¤È¤Ê¤ê¡¢Á°µ¡¼ï¤ÎXiaomi 13T Pro¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖXiaomi 14T¡×¤È¤È¤â¤ËXiaomi¤¬¥É¥¤¥Ä¤Î¸÷³Øµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¤ÎLeica Camera¡Ê°Ê²¼¡¢¥é¥¤¥«¡Ë¤È¥«¥á¥éµ¡Ç½¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖLeica¥«¥á¥é¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥¹¥Þ¥Û¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿±½¤Ç¤Ï¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¤ËTSMC¤ÎÂè3À¤Âå4nm¥×¥í¥»¥¹¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿MediaTekÀ½¡ÖDimensity 9300¡×¡Ê8¥³¥¢CPU¡Ö3.25GHz Arm Cortex-X4¥³¥¢¡ß4¡Ü2.0GHz Arm Cortex-A720¥³¥¢¡ß4¡×¡¢12¥³¥¢GPU¡ÖArm Immortalis-G720¡×¡Ë¤òÅëºÜ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¹â¤¤ÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤ª¡¢³«È¯¥³¡¼¥É¤Ï¡Örothko¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖRedmi K70 Ultra¡Ê·¿ÈÖ¡§2407FRK8EC¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¿¥¤¤ÎNBTC¤Ç¤Ï¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÈÇ¤Î2407FPN8EG¤¬Xiaomi 14T Pro¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀºÑ¤ß
°ìÊý¡¢Á°µ¡¼ï¤ÎXiaomi 13T Pro¤Ï³¤³°¸þ¤±¤ÏLeica¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤ÏLeica¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Xiaomi 13T Pro¤Ï³¤³°¸þ¤±¡Ê·¿ÈÖ¡§23078PND5G¡Ë¤ÈÆüËÜ¸þ¤±¡Ê·¿ÈÖ¡§23088PND5R¡Ë¤Ç·¿ÈÖ¤¬ËöÈø°Ê³°¤Ë¤â°Û¤Ê¤ê¡¢Ç§¾Ú¤âÊÌ¤Ë¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤ÎXiaomi 14T Pro¤Ï³¤³°¸þ¤±¤ÈÆüËÜ¸þ¤±¤Î·¿ÈÖ¤¬ËöÈø°Ê³°¤ÏÆ±¤¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËLeica¥«¥á¥é¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖXiaomi 14 Ultra¡×¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Xiaomi 14T Pro¤ÎÆüËÜ¸þ¤±¤âLeica¥«¥á¥éÅëºÜ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Xiaomi¸ø¼° ³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Xiaomi 14T Pro ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦Xiaomi - 2407FPN8EG (Xiaomi 14T Pro) | MoCheck | Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
¡¦Xiaomi Japan | ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó | Xiaomi¸ø¼°¥µ¥¤¥È | ¥·¥ã¥ª¥ß¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó