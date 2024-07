未発表のエントリースマホ「Xiaomi 14T Pro」のメーカー版「2407FPN8ER」とソフトバンク版「A402XM」が登場へ!写真はXiaomi 13T Pro

既報通り、IEC(国際電気標準会議)が電気機器安全規格適合試験制度による認証情報を公開しているIECEEにおいてXiaomi Communications(以下、Xiaomi)製「2407FPN8EG」および「2407FPN8ER」、「A402XM」が2023年6月30日付でTUV SUD PSBによってCB証明書(認証番号「SG PSB-IV-11348」)を取得したことが公開されていました。なお、現時点では掲載されていた認証情報は非公開となっています。



タイのNBTCではグローバル版の2407FPN8EGがXiaomi 14T Proとして認証を取得済み タイのNBTCではグローバル版の2407FPN8EGがXiaomi 14T Proとして認証を取得済み



Xiaomi公式 楽天市場店 Xiaomi公式 楽天市場店

これらの製品はグローバル向けでも現時点では未発表ですが、Xiaomiが公開しているソースコードやタイの通信・放送事業を監督するNBTC(国家放送通信委員会)の認証情報から次期フラッグシップスマートフォン(スマホ)「Xiaomi 14T Pro」となることが判明しており、Xiaomiの型番規則から末尾「R」は日本向けとなるため、2407FPN8ERはオープン市場向けメーカー版(いわゆる「SIMフリーモデル」)となり、一方でA402XMは型番規則からソフトバンク向けであることが推測できます。一方、新たに総務省が「高周波利用設備の型式指定・型式確認の公示」おいて「型式指定の型式名・指定番号・製造業者等の氏名又は名称の公示」を2024年7月23日(火)に更新して「平成29年4月17日〜令和6年6月20日」を公開し、このうちの非接触IC機能「NFC(Type F/FeliCa含む)」に関する「誘導式読み書き設備」としてこのXiaomi 14T Proとなる2407FPN8ERおよびA402XMをXiaomiの日本法人である小米技術日本(以下、シャオミ・ジャパン)が申請したことを掲載しています。指定番号は2407FPN8ERが「第AC-24068号」、A402XMが「第AC-24067号」。これにより、昨年に発売されたXiaomi 14T Proの前機種「Xiaomi 13T Pro」や前々機種「Xiaomi 12T Pro」に続く「神ジューデン」対応製品として投入されるのではないかと推測され、ともにシャオミ・ジャパンからメーカー版、ソフトバンクからキャリア版として発売されることになりそうです。Xiaomi 14T ProはXiaomiのフラッグシップモデル「Xiaomi 14」シリーズのラインナップのうちのよりコストパフォーマンスを高めている次期製品「Xiaomi 14T」シリーズの上位版となり、前機種のXiaomi 13T Proと同様にベースモデル「Xiaomi 14T」とともにXiaomiがドイツの光学機器メーカーのLeica Camera(以下、ライカ)とカメラ機能を共同開発した「Leicaカメラ」を搭載したハイエンドスマホになると予想されています。また噂ではチップセット(SoC)にTSMCの第3世代4nmプロセスで製造されたMediaTek製「Dimensity 9300」(8コアCPU「3.25GHz Arm Cortex-X4コア×4+2.0GHz Arm Cortex-A720コア×4」、12コアGPU「Arm Immortalis-G720」)を搭載して非常に高い性能を備えているとのこと。なお、開発コードは「rothko」とのことで、中国では「Redmi K70 Ultra(型番:2407FRK8EC)」として展開されるとのこと。一方、前機種のXiaomi 13T Proは海外向けはLeicaカメラを搭載しているものの、日本向けはLeicaカメラではなくなっていましたが、Xiaomi 13T Proは海外向け(型番:23078PND5G)と日本向け(型番:23088PND5R)で型番が末尾以外にも異なり、認証も別に取得していました。これに対し、今回のXiaomi 14T Proは海外向けと日本向けの型番が末尾以外は同じとなっており、さらにLeicaカメラを搭載した「Xiaomi 14 Ultra」が日本でも発売されたこともあり、Xiaomi 14T Proの日本向けもLeicaカメラ搭載が期待されます。

記事執筆:memn0ck

■関連リンク・エスマックス(S-MAX)・エスマックス(S-MAX) smaxjp on Twitter・S-MAX - Facebookページ・Xiaomi 14T Pro 関連記事一覧 - S-MAX・Xiaomi - 2407FPN8EG (Xiaomi 14T Pro) | MoCheck | Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission・Xiaomi Japan | スマートフォン | Xiaomi公式サイト | シャオミ・ジャパン