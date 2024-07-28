ティットマス、レデッキーら抑え圧巻の400自由形連覇 パリ五輪
【AFP＝時事】パリ五輪は27日、競泳の各種目決勝が行われ、女子400メートル自由形ではオーストラリアのアリアン・ティットマス（Ariarne Titmus）がライバルたちを抑えて連覇を達成した。
世界記録保持者のティットマスは終始リードし、3分57秒49でタッチ。サマー・マッキントッシュ（Summer McIntosh、カナダ）が3分58秒37で銀メダル、最後の50メートルで急失速したケイティ・レデッキー（Katie Ledecky、米国）が4分0秒86で銅メダルとなった。
ティットマスは他に自由形の200メートルと800メートルにもエントリーしている。
男子400メートル自由形では、ドイツのルーカス・マルテンス（Lukas Maertens）が3分41秒78で金メダルを獲得。4×100メートル自由形リレーは米国が男子、オーストラリアが女子のレースを制した。
【翻訳編集】AFPBB News
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世界記録保持者のティットマスは終始リードし、3分57秒49でタッチ。サマー・マッキントッシュ（Summer McIntosh、カナダ）が3分58秒37で銀メダル、最後の50メートルで急失速したケイティ・レデッキー（Katie Ledecky、米国）が4分0秒86で銅メダルとなった。
ティットマスは他に自由形の200メートルと800メートルにもエントリーしている。
男子400メートル自由形では、ドイツのルーカス・マルテンス（Lukas Maertens）が3分41秒78で金メダルを獲得。4×100メートル自由形リレーは米国が男子、オーストラリアが女子のレースを制した。
【翻訳編集】AFPBB News
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