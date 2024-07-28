¥È¥é¥ó¥×»á¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ò¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÄ¶Âç¹ñ¤Ë¡×¡¡µ¬À©´ËÏÂ¿ä¿Ê¤òÉ½ÌÀ¡¡À¯¸¢¤ËÊÖ¤êºé¤±¤ÐSEC°Ñ°÷Ä¹¤ò¤¿¤À¤Á¤Ë²òÇ¤
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢°Å¹æ»ñ»º¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¼«¤é¤¬ÂçÅýÎÎ¤ËÊÖ¤êºé¤±¤Ð¡¢µ¬À©´ËÏÂ¤È¶È³¦¤Î¿¶¶½¤ò¿Ê¤á¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ò¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÄ¶Âç¹ñ¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥« ¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤¬°Å¹æ»ñ»º¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥óÂç¹ñ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î»ä¤Î·×²è¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡×
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢27Æü¤Î±éÀâ¤Ç¥Ð¥¤¥Ç¥óÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ë°Å¹æ»ñ»º¤ä¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ø¤Îµ¬À©¤¬¸·¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¼«¤é¤¬À¯¸¢¤ËÊÖ¤êºé¤±¤Ð¡¢¡ÖËÐÌÇ±¿Æ°¤Ï½ª¤ï¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µ¬À©´ËÏÂ¤È¶È³¦¤Î¿¶¶½¤ò¿Ê¤á¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤È¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É°ÎÂç¤Ë¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢½¢Ç¤¸å¤¿¤À¤Á¤Ë¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤Î¥²¥ó¥¹¥é¡¼°Ñ°÷Ä¹¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢°Å¹æ»ñ»º¤Ê¤É¤Îµ¬À©¤Ë´Ø¤¹¤ëÂçÅýÎÎ»ðÌä°Ñ°÷²ñ¤òÁÈ¿¥¤·¡¢¶È³¦¤Î°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿´ËÏÂÅª¤Ê¿·¤¿¤Êµ¬À©¤ò100Æü°ÊÆâ¤ËºöÄê¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤òÀïÎ¬Åª¤Ê½àÈ÷»ñ»º¤È¤·¤ÆÊÝÍ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿»Üºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ì¤Ð¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤ä°Å¹æ»ñ»º¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤ÉµÞÆ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎºßÇ¤Ãæ¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï»ÑÀª¤òÅ¾´¹¡£5·î¤«¤é¤Ï¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç¤Î¸¥¶â¤Î¼õÉÕ¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¶È³¦¤ÎÍÊ¸î¤ËÅ¾¤¸¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£·î¤Î¶¦ÏÂÅÞÂç²ñ¤ÇºÎÂò¤·¤¿¡Ö¹ËÎÎ¡×¤Ë¤â¡ÖÌ±¼çÅÞ¤ÎÈó¹çË¡¤«¤Ä¡¢Èó¥¢¥á¥ê¥«Åª¤Ê°Å¹æ»ñ»º¤Ø¤Îµ¬À©¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¡×¤ÈÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£