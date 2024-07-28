ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢¿ØÆâÃÒÂ§¤Ë¥Ü¥³¤é¤ì¤¿»þ¤Î±ÊÌî¤Î¸ÀÍÕÌÀ¤«¤¹¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢±ÊÌî¤Ë¾®À¼¤Ç¡Ø¤â¤Ã¤È¹Ô¤±¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¿¤ó¤±¤É¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ØÆâÃÒÂ§¤¬£²£·ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸á¸å£±£±»þ£±£°Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¿ØÆâ¤Ï£¶·î£²£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦±ÊÌî¤ÈÍðÆ®Áû¤®¤ËÈ¯Å¸¡£¡Ö¤ªÍø¸ý¤Ê±î¡×¤Ê¤É¤ÈÄ©È¯¤µ¤ì¤¿¿ØÆâ¤¬±ÊÌî¤ËÈô¤Ó¤«¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÈ±¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç°ú¤¤º¤ê²ó¤¹¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤Ï¤½¤ÎºÝ¤Î±ÊÌî¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö±ÊÌî¤â°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤Æ¤â¤¦¤Æ¡£ÄË²á¤®¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¡¢±ÊÌî¤Ë¾®À¼¤Ç¡Ø¤â¤Ã¤È¹Ô¤±¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Æ¤¿¤ó¤±¤É¡¢¡ØÄË¤¤¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£