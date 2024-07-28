¡Ö¤â¤·ÆÁ¡×À»ÆÁÂÀ»ÒÌò¤Ë¤Ê¤¼Ä¹°æÃ»¡©¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍýÍ³
¡¡âÃî´ÌÀ¿Í¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¤â¤·¤âÆÁÀî²È¹¯¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤ÇAI¤È¤·¤ÆÉü³è¤¹¤ëÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤ò±é¤¸¤ë¥â¥Ç¥ë¡¢½÷Í¥¡¢ºî²È¤ÎÄ¹°æÃ»¡£ÆÁÀî²È¹¯¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤éÎò»Ë¤ËÌ¾¤ò¹ï¤ó¤À°Î¿Í¤¿¤Á¤¬¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤ËÁÉ¤ê¡¢ºÇ¶¯Æâ³Õ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤é¡Ä¡Ä¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¡Ö¤â¤·¤â¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¯ËÜºî¤Ç¤Ï°Î¿Í¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Âç¤¤¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬À»ÆÁÂÀ»Ò¡£¥¥ã¥¹¥ÈÈ¯É½»þ¡¢Ä¹°æ¼«¿È¤â¡Ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¤¤¿¤È¤¤ÎºÇ½é¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡Ø¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£»ä½÷¤À¤±¤É¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÍýÍ³¤òÉðÆâ±Ñ¼ù´ÆÆÄ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢17ËüÉô¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤¹¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î2020Ç¯¤ÎÆüËÜ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼óÁê´±Å¡¤Ç¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤¬È¯À¸¤·¡¢ÁíÍý¤¬µÞ»à¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÌ¤Á½Í¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿À¯ÉÜ¤Î¡ÖÎò»Ë¾å¤Î°Î¿ÍÃ£¤òAI¤ÇÉü³è¤µ¤»¡¢ºÇ¶¯Æâ³Õ¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÅ¿Ëö¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¡Ø¥Æ¥ë¥Þ¥¨¡¦¥í¥Þ¥¨¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß¡¢º£Ç¯12·î¤Ë¡Ø¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡Ù¤Î¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ëÉðÆâ´ÆÆÄ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤ÏÊ¿°Â»þÂå¡¢³ùÁÒ»þÂå¡¢¼¼Ä®»þÂå¡¢°ÂÅÚÅí»³»þÂå¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ê¤É³Æ»þÂå¤Î°Î¿Í¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢Æâ³Õ¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¤¬¡¢Ä¹°æ±é¤¸¤ëÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤Ï¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¸Å¤ÎÈôÄ»»þÂå¤ËÀ¸¤¤¿¿ÍÊª¡£¿ä¸ÅÅ·¹Ä¤ÎÀÝÀ¯¤òÌ³¤á¡¢°ìÅÙ¤Ë½½¿Í¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤Ê¬¤±¤ë¤Ê¤É¤Î°ïÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢·àÃæ¤Ç¤Ï¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤ÄË¡Ì³Âç¿Ã¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤Î»ç¼°Éô¡Ê´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¸¶ºî¤Ë¤ÏÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤À¡£
¡¡Ä¹°æ¤â¡Ö»ä½÷¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÉðÆâ´ÆÆÄ¤¤¤ï¤¯¡ÖÀÊÌ¤Ï´Ø·¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÀ»ÆÁÂÀ»Ò¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£10¿Í¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤Ê¬¤±¤ë¤È¤«¿À³Ê²½¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤É¤Ê¤¿¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤Ù¤¤«¥ê¥µ¡¼¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Ä¹°æ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÇÒ¸«¤·¤Æ¡È¤Ê¤ó¤À¤³¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡É¤È¼æ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡£¤´ËÜ¿Í¤â¡È¤Ê¤ó¤Ç»ä¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó¤ò¤ä¤ë¤Î¡É¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¸¶ºî¤Ç¤ÏË¡Ì³Âç¿Ã¤¬Æ£¸¶ÍêÄ¹¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤¬¿û¸¶Æ»¿¿¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤¬¡¢±Ç²è¤Ç¤ÏË¡Ì³Âç¿Ã¤¬À»ÆÁÂÀ»Ò¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤¬»ç¼°Éô¤Ø¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°Õ¿Þ¤ò¡¢ÉðÆâ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö»ç¼°Éô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¸¶ºîÄÌ¤ê¤À¤È¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³±é¤¸¤ë¡ËËÌ¾òÀ¯»Ò°Ê³°¤Û¤ÜÃËÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤È¡¢À¯»Ò¤â½Ð²È¤·¤¿»Ñ¤Ê¤Î¤Ç²èÅª¤Ë²Ú¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ì¤Ä¡£2»þ´Ö¤Î±Ç²è¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸¶ºî¤Û¤É1¿Í1¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¿¼ËÙ¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢²¾¤Ë¿¼ËÙ¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤ÏË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉÁ¤¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä²èÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿û¸¶Æ»¿¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥Ñ¥Ã¤È»Ñ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢»ç¼°Éô¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡×
¡¡¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¸À¤¨¤Ð¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï°Î¿ÍÆâ³Õ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤ß¤é¤ì¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Î°ì¤Ä¡£ÉðÆâ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àÀï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡£°Î¿Í¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ß¤ó¤ÊÎò»Ë¾å¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£¤¹¤´¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÀâÆÀÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È¡£¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥Ó¥·¥Ð¥·À¯ºö¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é¤Ò¤È¤¿¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤½¤ê¤ã¤¢¹ñ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤Í¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂé¸ïÌ£¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢°Î¿Í¤¿¤Á¤Î°áÁõ¤ÇºÇ¤âº¤Æñ¤ò¶Ë¤á¤¿¤Î¤¬À»ÆÁÂÀ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ê±ÁõÅý³ç¡¦¿ÍÊª¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ö´ßÊÕÏªÈ¼¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤äÉðÆâ´ÆÆÄ¤ÈÁÈ¤ó¤À¡ØæÆ¤ó¤Çºë¶Ì¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÄÓ¿¢°Ëº´É×¡£
¡¡¡ÖÀÎ¤Î¿Í²á¤®¤Æ»ñÎÁ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¡¢³¨¤À¤ÈÀ¸ÃÏ´¶¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ú¥é¥Ú¥é¤ÊËã¤Ã¤Ý¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â°Õ³°¤È¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤ÊÁÇºà¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¡£°ìÈÖÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡Ä¡Ä¡£ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤ó¤Ç¡¢»£±ÆÄ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸ÃÏ¤òÁ´ÉôÊÑ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Èï¤êÊª¤À¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤âºî¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡ÉðÆâ´ÆÆÄ¤òÌ¥Î»¤·¤¿Ä¹°æ¤Ï¡¢µ¤±Ô¤Î·àºî²È¡¢±é½Ð²È¡¦º¬ËÜ½¡»Ò¤ÎÉñÂæ¤Î¾ïÏ¢¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ï±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö¤Í¤³Êª·ï¡×¡Ê2022¡Ë¤ä¡ÖÃ±¿È²ÖÆü¡×¡Ê2023¡Ë¡¢±Ç²è¡ØPERFECT DAYS¡Ù¡Ê2023¡Ë¡¢¡ØÊÑ¤Ê²È¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¡¢±Ç²è¡ØÆ¨ÁöÃæ THE MOVIE¡Ù¤¬¸ø³«Ãæ¤Ç¡¢8·î2Æü¸ø³«¤Î¡ØÀÖ±©¹ü»Ò¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡Ù¤Ç¤Ïæ«»Õ¤Î°¦ËþÅÍ¡¹¤ò±é¤¸¤ë¡£¾®Àâ¡Ö¤Û¤É¤±¤ë¹üÀÞ¤êµå»Ò¡×¤¬Àè¤´¤í´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÊÔ½¸Éô¡¡ÀÐ°æÉ´¹ç»Ò¡Ë