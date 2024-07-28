µÊ±ì°û¼ò¤Ç¥¨¡¼¥¹¼Âà¤ÎÂÎÁà½÷»Ò¡¡¸á¸å9»þ50Ê¬¤«¤éÍ½Áª¡¡Êä·ç·«¤ê¾å¤²¤Ê¤·¡¡4¿Í¤Ç¤ÎÌ´ÉñÂæ
¡¡ÂÎÁà½÷»Ò¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¼ç¾¤ÎµÜÅÄãù»Ò¤¬µÊ±ì¡õ°û¼ò¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¼Âà¤È¤Ê¤ë°ÛÎã¤Î¾õ¶·¤ÎÃæ¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÍ½Áª3ÈÉ¤ÎÆüËÜ¤Ï28Æü¸á¸å9»þ50Ê¬¤«¤é±éµ»¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡Êä·ç¤Î·«¤ê¾å¤²¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ßÎ¤Æà¡Ê16¡á¸ÍÅÄ»ÔSC¡Ë¡¢²¬Â¼¿¿¡Ê19¡áÁê¹¥¥¯¡Ë¡¢ÃæÂ¼ô£¹á¡Ê16¡á¤Ê¤ó¤Ð¥¯¡Ë¡¢µí±ü¾®±©¡Ê19¡áÆüÂÎÂç¡Ë¤Î4¿Í¤ÇÎ×¤àÌ´ÉñÂæ¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð17¡¦5ºÐ¤Î¼ã¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¡£¶¥µ»³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÂÎÁà½÷»Ò¤ÎÆ®¤¤¤Ï¡¢ÃÊ°ã¤¤Ê¿¹ÔËÀ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¸á¸å6»þ40Ê¬¤«¤é¤ÎÍ½Áª2ÈÉ¤Ë¤Ï¡¢16Ç¯¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¸ÞÎØ4´§¤Ç¡¢21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ï¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤êÂç²ñÃæ¤ËÎ¥Ã¦¤·¤¿¡¢¥·¥â¡¼¥Í¡¦¥Ð¥¤¥ë¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£