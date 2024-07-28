¡ÖÎò»Ë¡×È¿±Ç¡¢´Ú¹ñ¤ËÇÛÎ¸¡áÀ¯ÉÜ¡¢´Ø·¸²þÁ±¤ò½Å»ë¡½À¤³¦°ä»º
¡¡¡Öº´ÅÏÅç¡Ê¤µ¤É¡Ë¤Î¶â»³¡×¡Ê¿·³ã¸©º´ÅÏ»Ô¡Ë¤Î¹ñÏ¢¶µ°é²Ê³ØÊ¸²½µ¡´Ø¡Ê¥æ¥Í¥¹¥³¡ËÀ¤³¦Ê¸²½°ä»ºÅÐÏ¿¤ò½ä¤ê¡¢Æü´ÚÎ¾À¯ÉÜ¤ÏÄ«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤ò´Þ¤àÏ«Æ¯¼Ô¤¬Æ¯¤¤¤¿Îò»Ë¤ò¸½ÃÏ¤ÇÀâÌÀ¡¦Å¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï´Ú¹ñ¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬Àè±Ô²½¤¹¤ì¤Ð²þÁ±¤¬¿Ê¤àÆü´Ú´Ø·¸¤Ë¿å¤òº¹¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤È·üÇ°¡£¡ÖÎò»Ë¡×¤ÎÈ¿±Ç¤òµá¤á¤¿´Ú¹ñÂ¦¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¼çÄ¥¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÄó¶¡¤Ç¤¤¿¡×¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤È°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¶â»³¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥æ¥Í¥¹¥³¤Î»ðÌäµ¡´Ø¤¬£¶·î¡¢¡ÖÅÐÏ¿¡×¤Ë¼¡¤°¡Ö¾ðÊó¾È²ñ¡×¤òÆüËÜ¤Ë´«¹ð¡£°ìÉôÃÏ¶è¤ò½ü³°¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¹Û¶ÈºÎ·¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î»þ´ü¤ÎÀâÌÀ¤äÅ¸¼¨¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤âµá¤á¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤âÀï»þÃæ¤Ë¶â»³¤ÇÄ«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤Î¡Ö¶¯À©Ï«Æ¯¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡ÖÁ´ÂÎ¤ÎÎò»Ë¤òÈ¿±Ç¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ÅÐÏ¿¤Î²ÄÈÝ¤ò·è¤á¤ëÀ¤³¦°ä»º°Ñ°÷²ñ¡ÊÆü´Ú¤ò´Þ¤à£²£±¤Î°Ñ°÷¹ñ¤Ç¹½À®¡Ë¤ÏÁ´²ñ°ìÃ×¤¬´·Îã¤À¡£´Ú¹ñ¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤â£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¤Î»¿À®¤ÇÅÐÏ¿¤¬·è¤Þ¤ë¤¬¡¢ÅêÉ¼¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤Ð´Ú¹ñ¤È¤Î¡Ö¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï¡×¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï²þÁ±´ðÄ´¤Ë¤¢¤ëÆü´Ú´Ø·¸¤ò½Å»ë¤·¡¢¿åÌÌ²¼¤Î¸ò¾Ä¤òËÜ³Ê²½¡£´Ú¹ñÂ¦¤Ï¡ÖÄ«Á¯È¾Åç½Ð¿È¼Ô¤Î¹Û»³¤Ç¤Î¸·¤·¤¤Ï«Æ¯´Ä¶¤òÅ¸¼¨¤Ç¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èµá¤á¡¢ÆüËÜÂ¦¤¬±þ¤¸¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡¢Ä«Á¯È¾Åç½Ð¿ÈÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤äÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¤¿»ñÎÁ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦°ä»º°Ñ°÷²ñ¤ÇÆ±Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·èÃå¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ï°ìÏ¢¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡Ö¶¯À©Ï«Æ¯¡×¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÎÉ¾²Á¤Ï³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÝ¼éÇÉ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡ÖÂÅ¶¨¤·¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢Ãæ·øµÄ°÷¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤ë¾å¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Î¸ò¾Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡¡