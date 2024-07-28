¡Ú½ÀÆ»¡ÛÆ¼¥á¥À¥ë¤Î±Ê»³Îµ¼ù¡¡¸ÀÍÕ¤Ä¤Þ¤é¤»¡Öµ¤ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤¿¡×¡¡²ÈÂ²¤ä±þ±ç¤ÎÀ¼¤Ë¡È´¶¼Õ¡É¤Î»×¤¤¡¡½à¡¹·è¾¡¤Ç¤ÏÈ½Äê¤Ëµã¤¯
¡þ¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯2024 ½ÀÆ»ÃË»Ò60¥¥íµé(ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¥·¥ã¥ó¥É¥Þ¥ë¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê)
½ÀÆ»ÃË»Ò60¥¥íµé¤Î±Ê»³Îµ¼ùÁª¼ê¤¬3°Ì·èÄêÀï¤Ç¥È¥ë¥³¤Î¥µ¥ê¥Õ¡¦¥¤¥ë¥Ç¥£¥¹Áª¼ê¤òÇË¤ê¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±Ê»³Áª¼ê¤Ï½à¡¹·è¾¡¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¬¥ë¥ê¥´¥¹Áª¼ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¹Ê¤áµ»¤ÇÇÔÀï¡£¼ç¿³¤Î¡ÖÂÔ¤Æ¡×¤Î¸å¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¿ôÉÃ¤Û¤É¹Ê¤áµ»¤ò·ÑÂ³¤µ¤ì¡¢¼º¿À¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤«¤Ê¤¤È½Äê¤Ë±Ê»³Áª¼ê¤Ï¡¢¥¬¥ë¥ê¥´¥¹Áª¼ê¤È¤Î°®¼ê¤òµñÈÝ¡£¤½¤Î¸å¤â¾ö¤Î¾å¤«¤é¹ß¤ê¤º¡¢5Ê¬¤Û¤É¹³µÄ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛÎã¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤âÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢3°Ì·èÄêÀï¤Ç¤ÏÆâ¸Ô¤È²£¼Ö¤Î¹ç¤ï¤»µ»°ìËÜ¤Ç¾¡Íø¡£¼¹Ç°¤ÎÆ¼¥á¥À¥ë¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉé¤±¤Æ¤«¤é¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡×¤È±Ê»³Áª¼ê¡£Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¤â²ù¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
3°Ì·èÄêÀï¤ÎÁ°¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç...¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Þ¤é¤»¡¢¡ÖÀµÄ¾¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£µ¤ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤ò¿¶¤ê¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö²ÈÂ²¤ä¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¼ê¤Ö¤é¤Çµ¢¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤ì¤¿¤Î¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤Ï¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£