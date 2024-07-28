Àï¤ª¤¦¡¢Éð´ï¤¸¤ã¤Ê¤¯µÏ¿¤Ç¡¡º£Æü¤âÁö¤ë93ºÐ¡¡¶õ½±¤ËÀä¶ç¤·¤¿¤¢¤ÎÆü
¡¡¡Öº£¤Ç¤â¤³¤³¤ËÍè¤ì¤Ð¡¢¾Æ¤±Ìî¸¶¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¹Åç¡¢Ä¹ºê¤Ë¸¶Çú
¡¡Î¦±üÏÑ¤òÇØ¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤ò¸«ÅÏ¤»¤ë¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤Î¹ç±º¡Ê¤¬¤Ã¤Ý¡Ë¸ø±à¡£²Æ¤ÎÍ¼Êë¤ì»þ¡¢³Ø¹»¤ò½ª¤¨¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÍ·¤ÖÀ¼¤¬¶Á¤¯¡£ÀïÁ°¤«¤é¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¾¾¤ÎÊÂÌÚ¤ËÌÜ¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÄÃæÇîÃË¤µ¤ó¡Ê93¡Ë¤Ï¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í?
¡¡ÀÄ¿¹¸©Æâ¤ÇÄ¹¤¯¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤òÌ³¤á¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¡£ÄêÇ¯Âà¿¦¸å¡¢½ÓÂ¤À¤Ã¤¿ÀÎ¤Îµ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¶¥µ»À¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¡£¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÎ¦¾å¡¢90¡Á94ºÐ¥¯¥é¥¹¤Î200¥á¡¼¥È¥ë¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òÊÝ»ý¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤ì¤¿¿ÍÊª¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢14ºÐ¤À¤Ã¤¿79Ç¯Á°¤Î½ÐÍè»ö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢º£¤Ê¤ª¼ã¡¹¤·¤¤É½¾ð¤Ë°ì½Ö¡¢±¢¤ê¤¬¸«¤¨¤¿¡£Åö»þ¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤¤¡£
¿¿¼îÏÑ¹¶·â¡¢¤½¤·¤Æ¶õ½±¤Ø
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèËö´ü¤Î1945Ç¯7·î28ÆüÌë¡£ÀÄ¿¹»Ô¤ÏÊÆ·³µ¡¤Î¶õÇú¤Ë¤è¤ê²õÌÇÅª¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¡¢1000¿Í°Ê¾å¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢³ØÅÌÆ°°÷¤ÇÀÄ¿¹¸©ÅìÉô¡¢¸½ºß¤ÎÏ»¸ÍÄ®¤Ë¤¤¤¿¡£¶õ½±2Æü¸å¤ËÀÄ¿¹»Ô¤Ø°ì»þµ¢Âð¤·¤¿ºÝ¤Î»ÔÆâ¤Î¸÷·Ê¤ò¡¢º£¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¸©¶âÌÚÄ®¡Ê¸½¸Þ½êÀî¸¶»Ô¡Ë¤Ç¡¢¸µ³¤·³Ê¼¤Ç¸å¤ËÀ½É¹²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ¤ÈÊì¿Æ¤Î¸µ¤ËÄ¹ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ°Ü¤ê½»¤ó¤ÀÀÄ¿¹»Ô¤Ç°é¤Ã¤¿¡£
¡¡41Ç¯12·î¡¢11ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÄ«¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤¹¤ë¡£¥é¥¸¥ª¤«¤éÎ®¤ì¤¿¿¿¼îÏÑ¹¶·â¤òÅÁ¤¨¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Î³«Àï¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¡Ö¹ñÁ´ÂÎ¤¬¾¡¤ÁÀï¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÈáÁÔ´¶¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Åö»þ¤Ï½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ç±º¸ø±à¤Ë¤¢¤Ã¤¿¶¥µ»¾ì¤Ë½Ð¤«¤±¡¢¤½¤³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë·³»ö¶µÎý¤òÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄÃæ¤µ¤ó¡£¤¿¤À¡¢43Ç¯¤Ë¥¢¥ê¥å¡¼¥·¥ã¥óÎóÅç¡¦¥¢¥Ã¥ÄÅç¤ÎÀïÆ®¤Ç¡ÖÁ´·³¤¬¶ÌºÕ¤·¤¿¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡×°ì¿Í»Ä¤é¤ºÀï»à¤·¤¿¤È¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¡Ö°ãÏÂ´¶¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¡£½ù¡¹¤Ë°²½¤¹¤ëÀï¶·¤ò»Ò¶¡¤Ê¤¬¤é¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿¹¶õ½±¤ÎÅö»þ¤ÏµìÀ©ÀÄ¿¹Ãæ³Ø¹»¡Ê¸½ÀÄ¿¹¹â¹»¡Ë¤Î3Ç¯À¸¡£¤½¤Îº¢¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏËÜÅÚ·èÀï¤Ë¸þ¤±¡¢ÊÆ·³¤¬È¬¸Í¤Î³¤´ß¤«¤éÀï¼Ö¤Ç¾åÎ¦¤·¹¶¤á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢45Ç¯7·î10Æü¤´¤í¤«¤éÃ´Ç¤¤äÆ±µéÀ¸¤é¤È¶¦¤ËÏ»¸ÍÄ®¤Î¾®³Ø¹»¤Ë¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¡¢Êª»ñÉÔÂ¤Ç¥¹¥³¥Ã¥×¤¬Â¤ê¤Ê¤¤Ãæ¡¢Íè¤ëÆü¤âÍè¤ëÆü¤âµÖÎÍÃÏÂÓ¤ËÎ¦·³Ê¼¤¬±£¤ì¤ë·ê¤ò·¡¤Ã¤¿¡£
Ä®¤¬²õÌÇ¡Ö¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡28Æü¸á¸å10»þÈ¾²á¤®¤Ë¡¢ÊÆ¶õ·³¤ÎB29Çú·âµ¡62µ¡¤¬¾Æ°Ð¡Ê¤·¤ç¤¦¤¤¡ËÃÆÌó8Ëü3000È¯¤òÀÄ¿¹»Ô¤ËÅê²¼¤·¤¿¡£³ØÅÌÆ°°÷Àè¤ÇÃ´Ç¤¤«¤é¡ÖÀÄ¿¹»Ô¤¬¶õ½±¤ËÁø¤¤¡¢²¿¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍâÆü¤Î29Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡£30Æü¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡¢3Æü´Ö¤ÎµÙ²Ë¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤é¤ÏÀÄ¿¹»Ô¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ°°÷Àè¤«¤é1»þ´ÖÈ¾Êâ¤¤¤Æµ¥¼Ö¤Ë¾è¤ê¡¢¶õ½±·ÙÊó¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢¹ç±º¸ø±àÉÕ¶á¤ËÅö»þ¤¢¤Ã¤¿¹ñÅ´Ï²ÂÇ±Ø¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£±Ø¼Ë¤È³¬ÃÊ¤Ï¾Æ¤±»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ä®¤Ï²õÌÇ¾õÂÖ¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤ËÀä¶ç¡£Ê¸»úÄÌ¤ê¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£
¡¡¸½ºß¡¢¸ø±àÆâ¤ÎÌîµå¾ì¤¬·ú¤Ä¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êì¹»¤Î¹»¼Ë¤Ï¾Æ¤±Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£²¿¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä®¤Ë¡¢±Ø¤ÈÌ±²È¤ÎÅÚÂ¢¡¢Æ±»ÔÃæ¿´Éô¤Ç¾Æ¤±»Ä¤Ã¤¿¿ô¾¯¤Ê¤¤·úÊª¤Î°ì¤Ä¡¢Ï¡²Ú¡Ê¤ì¤ó¤²¡Ë»û¤Î²°º¬¤À¤±¤¬¸«¤¨¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿¹»ÔÃæ¿´Éô¤òÎ®¤ì¤ëÄéÀî¤Î²Ï¸ý¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼«Âð¤ËµÞ¤¤¤Ç¸þ¤«¤¦¤È¡¢¾Æ¤±»Ä¤Ã¤¿ÌÚÊÒ¤¬Î©¤Æ¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡£Éã¤¬¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò¤Î»öÌ³½ê¤Ë²ÈÂ²¤¬¿È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡¶õ½±Åö»þ¡¢Éã¤Ï²ñ¼Ò¶á¤¯¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤ËÆ¨¤²¡¢Äï¤Ï¾Æ°ÐÃÆ¤Î¹ß¤ëÃæ¤ÇÊì¤òÏ¢¤ì¤Æ¹ç±º¸ø±à¤Þ¤ÇÈòÆñ¤·¡¢²ÈÂ²¤ÏÁ´°÷Ìµ»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·3Æü´Ö¤ÎÂÚºßÃæ¤Ë¤âÊÆ·³µ¡¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤ÓÀÄ¿¹»Ô¾å¶õ¤òÈô¤ó¤À¡£µ¡½ÆÁÝ¼Í¤ÇÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÄã¶õÈô¹Ô¡£¤¢¤ì¤À¤±¤Î¾Æ¤±Ìî¸¶¤Ç¡¢¸þ¤³¤¦¤ÏÍ·¤ÓÈ¾Ê¬¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤ÏËÉ¶õ¹è¡Ê¤´¤¦¡Ë¤ËÆ¨¤²¤Ê¤¬¤é¿´¤ÎÄì¤«¤é¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Åö»þ¤Î¿´¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤ÏÀï´ÏÂçÏÂ¤ÈÀï´ÏÉðÂ¢¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£»×¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÀï¶É¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö²¡¤µ¤ìµ¤Ì£¤À¤¬º£¤Ë¾¡¤ÁÀï¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤Î¤È¤¤ÏËÜµ¤¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏºÆ¤ÓÆ°°÷Àè¤ËÌá¤µ¤ì¡¢¤½¤³¤Ç8·î15Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë·ê¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Î¦·³¾¹»¤¬Íè¤Æ¡¢»¨²»¤À¤é¤±¤Î¥é¥¸¥ªÊüÁ÷¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ã´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤¬¡ÖÆüËÜ¤¬Éé¤±¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÆâÍÆ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²ù¤·¤¤¤±¤ì¤É²òÊü¤µ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÏÊÆ·³µ¡¤¬Èô¤ó¤Ç¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×
¶µ»Õ¤ÎÆ»¤Ø¡¡Àâ¤¤¤¿ÀïÁè¤ÎÌµ°ÕÌ£¤µ
¡¡Àï¸å¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤â²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤ÎÆ»¤Ø¡£¼«¿È¤ÎÀïÁèÂÎ¸³¤ò²ÈÂ²°Ê³°¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ÀÄ¿¹¶õ½±¤ÎÆü¤ä½ªÀïµÇ°Æü¤Ê¤ÉÀÞ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤ËÀïÁè¤ÎÌµ°ÕÌ£¤µ¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Àï¸å80Ç¯¤òÁ°¤Ë¤·¤¿º£¡¢Æ±À¤Âå¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Ö»ä¤¿¤ÁÀïÁè¤òÃÎ¤ëÀ¤Âå¤¬¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ¯¤¤«¤±Â³¤±¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ê¤É¡¢º£¤â³ÆÃÏ¤ÇÀïÁè¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¿´¤òÄË¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁ´À¤³¦¤¬ËÜµ¤¤ÇÀïÁè¤ÎÉÝ¤µ¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸å¤ÎÀ¤Âå¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤òÄêÇ¯Âà¿¦¤¹¤ëÈ¾Ç¯Á°¡¢¶öÁ³ÌÜ¤Ë¤·¤¿¿·Ê¹µ»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÎ¦¾å¤Î¶¥µ»À¸³è¤Ï30Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿¡£º£¤â¿··¿¥³¥í¥Ê²Ò¤ò½ü¤¤¤ÆËèÇ¯¡¢À¤³¦Âç²ñ¤ËÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡ÖÉð´ï¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÏ¿¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¤ä¤Ï¤êÊ¿ÏÂ¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£º£¤ÎÌÜÉ¸¤Ï95ºÐ¤Ç¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¼ùÎ©¡£100ºÐ¤Ç¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤â¸«¿ø¤¨¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¶»¤Ëº£Æü¤âÁö¤ë¡£¡Ú¹¾ÂôÍº»Ö¡Û