¡Ö¶Ý¤Ë¤âÂ¿ÍÍÀ¤¬É¬Í×¡×Ä²¤Î¥×¥í¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡È²Æ¤ÎÄ²³è¡É¿©Íß¸ºÂà¤Îµ¨Àá¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È
¡¡¼¾ÅÙ¤äµ¤²¹¤¬¾å¾º¤¹¤ë²Æ¤Ï¡¢ºÙ¶ÝÀ¤Î¿©ÃæÆÇ¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤µ¨Àá¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃ»º¿»éËÃ»À¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Î¥ê¥ì¡¼
¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¿©ÃæÆÇ¶Ý¤Î´¶À÷ËÉ¸æ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï1Ëü2000¿Í¤ÎÄ²¤òÄ´¤Ù¤¿¸¦µæ¼Ô¤ÇÌô³ØÇî»Î¤ÎÔ¢ß·½ã¤µ¤ó¡£
¡Ö¤ªÊÛÅö¤ËÇß´³¤·¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÉå¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Ä²Æâ¤¬»ÀÀ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉÂ¸¶ÂÎ¤ä°¶Ì¶Ý¤¬¶ì¼ê¤Ê´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡ÈÃ»º¿»éËÃ»À¡É¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¥¨¥µ¤È¤·¤ÆÄ²ÆâºÙ¶Ý¤¬¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹»ÀÀ¤ÎÊª¼Á¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä²¤ÎÃæ¤ò¼å»ÀÀ¤Ë¤·¡¢Ä²¤ÎÇ´Ëì¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¥¦¥¤¥ë¥¹¤äÉÂ¸¶ÂÎ¤Ê¤É¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤¤¤À¤ê¡¢¤¼¤óÆ°±¿Æ°¤ò³èÈ¯¤Ë¤·¤ÆÇÓÊØ¤òÂ¥¤¹Æ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÔ¢ß·¤µ¤ó¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¶Ý¤ÎÏ¢·È¥×¥ì¡¼¤Ç·ò¹¯¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¡ª
¡¡¤Ç¤Ï¡ÈÃ»º¿»éËÃ»À¡É¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¸µµ¤¤ÊÄ²¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ù¤¤«¡£È¯¹Ú¿©ÉÊ¤äÌîºÚ¤Ï¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÊÌ¡¹¤è¤ê¤â°ì½ï¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤Ç¶Ý¤ÎÎÏ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯È¯´ø¤¹¤ë¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢Ç¼Æ¦¤È¶Ì¤Í¤®¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¡¢Ã»º¿»éËÃ»À¡Ê¿Ý»À¡¢Íï»À¡¢¥×¥í¥Ô¥ª¥ó»À¡Ë¤òÁý¤ä¤¹¸ú²Ì¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢Ç¼Æ¦¶Ý¤Î¹ÚÁÇ¤¬¶Ì¤Í¤®¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥ª¥ê¥´Åü¤«¤é¡ÈÅü¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤ì¤òºàÎÁ¤Ë¤·¤ÆÄ²¤Ë¤¤¤ëÆý»À¶Ý¤ä¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤¬¡ÈÆý»À¡É¤ä¡È¿Ý»À¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤¿ºàÎÁ¤Ë¤·¤ÆÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Î¹ÚÁÇ¤¬¡È¥×¥í¥Ô¥ª¥ó»À¡É¤ä¡ÈÍï»À¡É¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»º¿»éËÃ»À¤ÏÊ£¿ô¤Î¶Ý¤¬¥ê¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬¶È¤·¤ÆÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Ä²¤Ë¤¤¤¤¶Ý¤ò´Þ¤àÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤È¡¢¶Ý¤¬¹¥¤à¿©ÊªÁ¡°Ý¤ä¥ª¥ê¥´Åü¤ò°ì½ï¤Ë¤È¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥óB1¤ò´Þ¤àÆÚÆù¤ä¸¼ÊÆ¤Ê¤É¤Î¿©ºà¤òÄÉ²Ã¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã»º¿»éËÃ»À¤Î»ºÀ¸¤ò½õ¤±¤Ê¤¬¤éÌÈ±ÖÎÏ¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¤Ð¤Ã¤«¤ê¿©¤Ù¤ÏNG¡ª¶Ý¤Ë¤âÂ¿ÍÍÀ¤¬É¬Í×
¡¡½ë¤µ¤Ç¿©Íß¤¬¤Ê¤¤¤È¤½¤¦¤á¤ó¤Ê¤É¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¿©»ö¤ËÊÐ¤ê¤¬¤Á¡£±ÉÍÜÉÔÂ¤Ï¡¢²Æ¥Ð¥Æ¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÌÈ±ÖºÙË¦¤â¼å¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÄ²¤ÎÌÈ±Ö¤ÏÁ´¿È¤ÎÌÈ±Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ò¥¨¥µ¤Ë¤¹¤ë¶Ý¤À¤±Áý¤¨¤Æ¤¤¤¡¢¤Û¤«¤Î¶Ý¤¬Æ¯¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶Ý¤¬·ò¹¯¤Ë¤¤¤¤Êª¼Á¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤ÆÌÈ±ÖÎÏ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ô¢ß·¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡¢½Á¤è¤ê¶ñ¤¬Â¿¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ß¤½½Á¤¬Ä«ÈÕ¤ÎÄêÈÖ¡£¤¤Î¤³Îà¤ÈÎäÂ¢¸Ë¤ÎÍ¾¤êÌîºÚ¤Çºî¤ë¤Î¤¬¡¢µ¤·Ú¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¤½¤¦¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢¤â¤ÁÇþÆþ¤ê¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÜÇ¼Æ¦´¬¤¡Ü¥è¡¼¥°¥ë¥È¤¬ºÇ¶¯¤Ç¡¢È¯¹ÚÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢Ç¼Æ¦¶Ý¡¢Æý»À¶Ý¤ä¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤ò°ì½ï¤Ë¤È¤ì¤ë¡£»ÔÈÎ¤Î¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ï¼ïÎà¤¬ËÉÙ¤À¤¬¡¢Áª¤ÓÊý¤Ï¡©
¡ÖÆý»À¶Ý¤Ï¾®Ä²¡¢¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶Ý¤ÏÂçÄ²¤ËÂ¿¤¯À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÈ±Ö½Å»ë¤Ê¤éÆý»À¶Ý¡¢ÊØÈë¤Ê¤é¥Ó¥Õ¥£¥º¥¹¶ÝÆþ¤ê¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ä²Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¶Ý¤¬ÊÐ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÎÆÃÇäÉÊ¤òÇã¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£1¸Ä80gÄøÅÙ¤Î3¸ÄÆþ¤ê¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡Ä²Æâ´Ä¶¤¬À°¤¦¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¿ô½µ´Ö¤«¤é¿ô¤«·î¤Î¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥¹¥ë¥Ã¤È¥Ð¥Ê¥Ê¾õ¤ÎÊØ¤Ç¥È¥¤¥ì¥Ã¥È¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿¡¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¥¹¥Ã¥¥ê´¶¤¬ÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ÖÄ²¤Ï¿ÈÂÎ¤Ë°¤¤¤â¤Î¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ë»¤·¤¯Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ç¥Ú¥Ã¥È¤ò°é¤Æ¤ë´¶³Ð¤Ç¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤¬´î¤Ö¥¨¥µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡ÄÔ¢ß· ½ã¤µ¤ó¡ü¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í °åÌô´ðÈ×¡¦·ò¹¯¡¦±ÉÍÜ¸¦µæ½ê¡¡Éû½êÄ¹¡£Ä²¤ÈÌÈ±Ö¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç·ò¹¯¤È¼À´µ¤òÀ©¸æ¤¹¤ëÀºÌ©±ÉÍÜ³Ø¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÁ±¶Ì¹ÚÁÇ¤ÇÄ²Æâ³×Ì¿¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÈÀ¸³è¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿×¢À¥Î¼»Ò