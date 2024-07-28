±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¡¢U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë´¶·ã¡ÖÁ´ÎÏ¤òÂ³¤±¤ëÀº¿ÀÎÏ¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥Þ¥êÀï¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
5-0¤ÇÂç¾¡¤·¤¿24Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¤ËÂ³¤¤¤ÆÏ¢¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤Æ½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ªÈ×¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¤â¤®¼è¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÁê¼ê¤¬PK¤ò¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÇòÇ®¤ÎÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼ÄÌ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¸µÆü¸þºä46¤Î±Æ»³Í¥²Â¤µ¤ó¤â¥é¥¤¥Ö¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤ÇÁ´°÷¤Ç¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¼é¤êÈ´¤¤¤¿1ÅÀ¡Ä¡ªÁ´ÎÏ¤òÂ³¤±¤ëÀº¿ÀÎÏ¤Ë¿´Æ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òInstagram¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
ÆüËÜÂåÉ½¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°ïºà11Ì¾
ÆüËÜ¤Ï30Æü¤ËGSºÇ½ªÀï¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£