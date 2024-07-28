【1/700 FH37EX-1 日本海軍軽巡洋艦 矢矧（昭和20年/昭和19年） フルハルモデル（エッチングパーツ付き）】【1/700 FH46EX-1 日本海軍軽巡洋艦 酒匂 フルハルモデル（エッチングパーツ付き）】10月17日 発売予定価格：各7,150円【1/700 特17 日本海軍航空母艦 天城】【1/700 特42 日本海軍航空母艦 雲龍（竣工時/最終時）】10月8日 発売予定価格：各4,950円

フジミ模型は、プラモデル「1/700 FH37EX-1 日本海軍軽巡洋艦 矢矧（昭和20年/昭和19年） フルハルモデル（エッチングパーツ付き）」と「1/700 FH46EX-1 日本海軍軽巡洋艦 酒匂 フルハルモデル（エッチングパーツ付き）」を10月17日に発売する。価格は各7,150円。

「矢矧（昭和20年/昭和19年）フルハルモデル」は、艦底まで再現できるフルハル仕様で、完成後に飾って楽しめる台座が付属し、3つの年次状態から選択して表現することができる。また「矢矧」の年次変化に対応したパーツを封入しているほか、25ミリ連装機銃は従来のワンピース構造パーツと、より精密な2ピース式のパーツ両方を封入。25ミリ機銃は2ピース構成で、砲身のガンメタルと基部の艦体色を塗り分け再現が容易にできるようにしている。

「酒匂 フルハルモデル」は、艦底まで再現できるフルハル仕様で、完成後に飾って楽しめる台座が付属し、竣工時より21、22、13号電探を装備した姿を再現している。25ミリ連装機銃は従来のワンピース構造パーツと、より精密な2ピース式のパーツ両方を封入し、25ミリ機銃は2ピース構成で、砲身のガンメタルと基部の艦体色を塗り分け再現が容易にできるようにしている。

また本2製品以外にも「1/700 特シリーズ」より、「1/700 特17 日本海軍航空母艦 天城」と「1/700 特42 日本海軍航空母艦 雲龍（竣工時/最終時）」を10月8日に発売を予定している。価格は各4,950円。

「1/700 FH37EX-1 日本海軍軽巡洋艦 矢矧（昭和20年/昭和19年） フルハルモデル（エッチングパーツ付き）」

「1/700 FH46EX-1 日本海軍軽巡洋艦 酒匂 フルハルモデル（エッチングパーツ付き）」

「1/700 特17 日本海軍航空母艦 天城」

「1/700 特42 日本海軍航空母艦 雲龍（竣工時/最終時）」

発売日：10月17日 価格：7,150円発売日：10月17日 価格：7,150円発売日：10月8日 価格：4,950円発売日：10月8日 価格：4,950円

(C)FUJIMI. All rights researved.

※モニターや画像解像度の問題により、色の見え方が実際の商品と異なることが御座いますので、予めご了承下さい。