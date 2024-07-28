¥Ñ¥ê¸ÞÎØGLÆÍÇË¤ò·è¤á¤¿U-23ÆüËÜÂåÉ½¡¢ºÇ½ªÀá¤ÇÂçÇÔÈò¤±¤ì¤Ð¼ó°ÌÄÌ²á¤Ø!! ¤½¤Î¾ò·ï¤Ï¡Ä
¡¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¤Î¥°¥ë¡¼¥×D¤Ï27Æü¡¢Âè2Àá¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£U-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÏU-23¥Þ¥êÂåÉ½¤Ë¾¡Íø¤·¡¢ºÇ½ªÀá¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤¬·èÄê¡£ºÇ½ªÀá¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀï¤ò°ú¤Ê¬¤±°Ê¾å¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢Ìµ¾ò·ï¤Ç¤Î¼ó°ÌÄÌ²á¤È¤Ê¤ë¡£ÇÔ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âÆÀ¼ºÅÀº¹¤Î´Ø·¸¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°2Ï¢¾¡¤Ç¡¢2°Ì°Ê¾å¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿DÁÈ¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢U-23¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤¬U-23¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½¤Ë4-2¤Ç¾¡Íø¡£ÆüËÜ¤¬6¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¤ß¤¬ÆüËÜ¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Î½ç°Ì·èÄêÊýË¡¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤Î¼¡¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¡¢Â³¤¤¤ÆÁíÆÀÅÀ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤ÏÅö³º¥Á¡¼¥à´Ö¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¡¢¥«¡¼¥É¤ÎËç¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿¥Á¡¼¥à¥³¥ó¥À¥¯¥È¥¹¥³¥¢(¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È)¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£ºÇ½ªÀá¤ÇÆüËÜ¤¬ÇÔ¤ì¤Æ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬¾¡Íø¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤¬¡Ö6¡×¤ÇÊÂ¤Ö¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë5-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÏÆüËÜ¤¬¡Ö9¡×¥ê¡¼¥É¡£ÆüËÜ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÇÔ¤ì¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬¥Þ¥ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¸ß¤¤¤ËÂçÎÌÆÀÅÀº¹¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤À¡£¤Þ¤¿¤â¤·ÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÈÁíÆÀÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤â¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬¾å²ó¤ë¤¿¤á¡¢¶Ë¤á¤ÆÍÍø¤Ê¾õ¶·¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆüËÜ¤Ï¼ó°ÌÄÌ²á¤Ê¤é¤ÐCÁÈ2°Ì¡¢2°ÌÄÌ²á¤Ê¤é¤ÐCÁÈ¼ó°Ì¤È½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¡£CÁÈ¤ÏÂè2Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬6¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë2°Ì°Ê¾å¤Ç¤ÎÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2°Ì¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤Ï4¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¡¢ºÇ½ªÀá¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£3°Ì¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤â2°ÌÄÌ²á¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°2Ï¢¾¡¤Ç¡¢2°Ì°Ê¾å¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£Æ±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿DÁÈ¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢U-23¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤¬U-23¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂåÉ½¤Ë4-2¤Ç¾¡Íø¡£ÆüËÜ¤¬6¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Î¤ß¤¬ÆüËÜ¤ò¾å²ó¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ¤Ï¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤Ë5-0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÎÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÏÆüËÜ¤¬¡Ö9¡×¥ê¡¼¥É¡£ÆüËÜ¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÇÔ¤ì¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤¬¥Þ¥ê¤Ë¾¡¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¸ß¤¤¤ËÂçÎÌÆÀÅÀº¹¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤À¡£¤Þ¤¿¤â¤·ÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÈÁíÆÀÅÀ¤ÇÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤â¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Î·ë²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬¾å²ó¤ë¤¿¤á¡¢¶Ë¤á¤ÆÍÍø¤Ê¾õ¶·¤À¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªÆüËÜ¤Ï¼ó°ÌÄÌ²á¤Ê¤é¤ÐCÁÈ2°Ì¡¢2°ÌÄÌ²á¤Ê¤é¤ÐCÁÈ¼ó°Ì¤È½à¡¹·è¾¡¤ÇÂÐÀï¡£CÁÈ¤ÏÂè2Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¤¬6¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ç¤Ë2°Ì°Ê¾å¤Ç¤ÎÆÍÇË¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2°Ì¤Î¥¨¥¸¥×¥È¤Ï4¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼ó°ÌÄÌ²á¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¡¢ºÇ½ªÀá¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤ÈÄ¾ÀÜÂÐ·è¡£3°Ì¤Î¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤â2°ÌÄÌ²á¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£