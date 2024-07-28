½éÀèÈ¯¤ÇÌÔÂÇ¾Þ¤Î¥â¥ó¥Æ¥¹¡¢Æó·³¡¦ÏÆÃ«¥³¡¼¥Á¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¸«¶Ë¤á¤ë¥¿¥¤¥×¡×¡Ä°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÎÏÈ¯´ø
¡¡µð¿Í£²¡Ý£±£Ä£å£Î£Á¡Ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡á£²£·Æü¡Ë¡½¡½µð¿Í¤¬£´Ï¢¾¡¤Ç¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃù¶â¤ò£²·å¤Ë¾è¤»¤¿¡£
¡¡Æó²ó¡¢Àô¸ý¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀè¹Ô¤·¡¢¸Þ²ó¤Ë²¬ËÜÏÂ¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç²ÃÅÀ¤·¤¿¡£°æ¾å¤Ï£¶²ó£±¼ºÅÀ¡££Ä£å£Î£Á¤Ï£´Ï¢ÇÔ¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÆâÌî¼êÈÇ¡½¡½¡£¥Õ¥¡¡¼¥à¤Çµð¿Í¡¦¥â¥ó¥Æ¥¹¤ÎÂÇ·â¤ò¸«¤¿Æó·³¤ÎÏÆÃ«¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢°ìÂÁá¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë±¦ÂÇ¼Ô¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¡¢¤½¤¦É¾¤·¤¿¡£¡ÖÂç¿¶¤ê¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤·¤Æ¸«¶Ë¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¡×¡£¤½¤ÎÎÏ¤ò¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ÇÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ìë¡¢ÂåÂÇ¤ÇÎ×¤ó¤ÀÍèÆü½éÂÇÀÊ¤Ç±¦Íã¤ËÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï£¶ÈÖ»°ÎÝ¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¡£Æó²ó¡¢»³ºê¤Î¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤Æº¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ÇÀè¼èÅÀ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤È¡¢»Í²ó¤Ï¿¹Í£¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò»°Í·´Ö¤Ø¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¡£¤½¤·¤ÆÈ¬²ó¡¢µþ»³¤ÎÄ¾µå¤òº¸Á°¤Ë±¿¤ó¤Ç£³°ÂÂÇ¤ÎÌÔÂÇ¾Þ¤È¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÍÆÀ¤Ø¤ÎÆ°¤¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬ÉÏÂÇ¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£¹çÎ®¤ÏÂÇÀþ¤¬ÉüÄ´¤·¤¿²Æ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ì¤â°ã¤¦Åê¼ê¤«¤é°ã¤¦µå¼ï¤òÂÇ¤Ã¤¿£³°ÂÂÇ¤Ë¡¢¤³¤ÎÂÇ¼Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËÂ³¤¤¤Æµð¿Í¤¬½Å»ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÎÌ»º¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼°Ê¾å¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅê¼ê¤Ø¤ÎÅ¬±þÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤â¤ËÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ÏË³¤·¤¤°ìÊý¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼£³£Á¤Ç°ÂÂÇ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¹³Ñ¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¡¢½éÂÐÀï¤ÎÁê¼ê¤ò¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢£²¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤À¤í¤¦¡£
¡¡»°ÎÝ¼éÈ÷¤Ï¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¡¢¤µ¤é¤ËÆóÅð¤äË½Åê¤Î´Ö¤Î¿ÊÎÝ¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÅª¤ÊÁöÎÝ¤â¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤¤¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÄ¾µå¡¢ÊÑ²½µå¡¢´ËµÞ¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥â¥ó¥Æ¥¹¡£Î®Æ°Åª¤Êµ¯ÍÑ¤¬Â³¤¯»°Í·´Ö¤È²¼°ÌÂÇÀþ¤ò¡¢°ìµ¤¤Ë¸Ç¤á¤ë¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¡°æ¹À²ð¡Ë