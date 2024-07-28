½ÀÆ»¤ÏÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¡©¡¡É½¾´¼°¤Ë°ãÏÂ´¶¤â¡Äº£²ó¤ÏÁûÆ°¤Î2¿Í¤¬Æ±¤¸É½¾´Âæ¤Ë
¡Ö¥·¥ó¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥ß¥«¥¿¡×#10¡¡Ï¢ºÜ¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥È¥ê¥Ó¥¢¡×Âè5²ó
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¡¦°éÀ®¡õÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡ÖTHE ANSWER¡×¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃ½¸¤òÏ¢ÆüÅ¸³«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ÞÎØ¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥ß¥«¥¿¡×¤ò¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¡¢4Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Îº×Åµ¤À¤«¤é¸ÞÎØ¤ò´Ñ¤ë¿Í¤â¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¡¢¤â¤Ã¤È³Ø¤Ù¤ë¡È¿·¤¿¤Ê¸«Êý¡É¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ö¼Ò²ñ¤Î½Ì¿Þ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²ÁÃÍ¤ÎÍý²ò¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤¬¤è¤êÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¡½¡½¡£
¡¡º£²ó¤ÏÏ¢ºÜ¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥È¥ê¥Ó¥¢¡×¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸ÞÎØ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¶¥µ»¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä¤·¤¤¿¤ê¤Ê¤É¡Ö¤è¤¯¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤Îµ¼Ô¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò40Ç¯ÄÉ¤¤Â³¤±¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦²®Åç¹°°ì»á¤¬¡¢¤½¤ó¤Êº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤ÁÇËÑ¤Ê¥®¥â¥ó¤Ë²óÅú¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤à¥È¥ê¥Ó¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£Âè5²ó¤Ï¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ½ÀÆ»¤ÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï2¿Í¤¤¤ë¤Î¡©¡×¡£
¡¡¡þ¡¡¡þ¡¡¡þ
Q.¤É¤¦¤·¤Æ½ÀÆ»¤ÎÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï2¿Í¤¤¤ë¤Î¡©
A.À¤³¦¤Ë½ÀÆ»¤ò¹¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
¡Ú²òÀâ¡Û
¡¡½ÀÆ»¤ÎÉ½¾´¼°¡¢2¿ÍÊÂ¤ó¤ÀÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤Æ°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¶¥µ»¤Ê¤é¡Ö3°Ì·èÄêÀï¡×¤Ç3°Ì¤È4°Ì¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ë¡¢½ÀÆ»¤Î3°Ì·èÄêÀï¤Ï2»î¹ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾¡¼Ô¤¬3°Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë½ÀÆ»¤Ë¤Ï¡¢ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1ÅÙÉé¤±¤Æ¤âºÆ¤Ó¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤ÆÆ¼¥á¥À¥ë¤Þ¤Ç¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÇÔ¼ÔÉü³è¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬µÕ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î½à·è¾¡ÇÔÂàÁª¼ê¤È¹Ô¤¦»î¹ç¤ò¡Ö3°Ì·èÄêÀï¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¡¢3°Ì¤¬2¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶¥µ»¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤«¤é¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç3°Ì¤ò2¿Í¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï½ÀÆ»³¦¤Î»×ÏÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£64Ç¯ÅìµþÂç²ñ¤«¤éÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿½ÀÆ»¤Ç¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤Ø¤ÎÉáµÚÅÙ¤Ïº£¤Ò¤È¤Ä¡£Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Ø¹¤¬¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Î3°Ì2¿Í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¤³¦¤Ø¶¥µ»¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¡£2000Ç¯¥·¥É¥Ë¡¼Âç²ñ¤«¤éÀµ¼°¶¥µ»¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤âÅö½é¤«¤éÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï2¿Í¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ï04Ç¯¥¢¥Æ¥ÍÂç²ñ¤Þ¤Ç3°Ì¤Ï1¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢08Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤«¤éÇÔ¼ÔÉü³èÀï¤òºÎÍÑ¤·¡¢Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬2¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç3°Ì¤¬2¿Í¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÀÆ»¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¢¥Æ¥³¥ó¥É¡¼¤ÎÂ¾¤Ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡£KOÉé¤±¡¢RSCÉé¤±¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤¹¤°¤Ë¼¡¤Î»î¹ç¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤¿¤á3°Ì·èÄêÀï¤¬¤Ç¤¤º¡¢½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿2¿Í¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡û¡Ä27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃË»Ò60¥¥íµé¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤Ç±Ê»³Îµ¼ù¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£½à¡¹·è¾¡¤ÇÉÔ²Ä²ò¤ÊÈ½Äê¤ÎËö¤Ë¥Õ¥é¥ó¡¦¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¬¥ë¥ê¥´¥¹¤â½à·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¤Ë3°Ì·èÄêÀï¤Ç¾¡¤Á¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤ÇÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¾¡¼Ô¤ÈÇÔ¼Ô¤¬Æ±¤¸É½¾´Âæ¤Ë¾è¤ë¤È¤¤¤¦½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê²®Åç ¹°°ì / Hirokazu Ogishima¡Ë
²®Åç ¹°°ì
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¿å±Ë¡¢½ÀÆ»¤Ê¤É¸ÞÎØ¶¥µ»¤òÃ´Åö¡£Æ±Éô¥Ç¥¹¥¯¡¢½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢06Ç¯¤«¤éÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£»³²¼¡¦ÀÆÆ£»þÂå¤Î½ÀÆ»¤«¤é¸ÞÎØ¿·¶¥µ»¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉý¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£