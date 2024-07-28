¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅÂî¥¢¥×¥ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ²èÌÌ¤ò²£¤Ë¤¹¤ë¤È¡Ä¡×¿ÍÀ¸¤Î»Ä¤ê»þ´Ö¤ä¼«Ê¬¤ÎÏ«Æ¯²ÁÃÍ¤â·×»»¤Ç¤¤ë¡© ¡È´Ø¿ôÅÅÂî¡É¤Î»È¤¤Êý
¡Ø´Ø¿ôÅÅÂî¤¬¤¹¤´¤¤¡Ù¡Ê¼ÇÂ¼ÍµÍù Ãø¡Ë¥Ï¥ä¥«¥ï¿·½ñ
¡¡30000¡£¿Í´Ö¤Î¼÷Ì¿¤ÎÊ¿¶ÑÆü¿ô¤À¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼°¤¬À®¤êÎ©¤Ä¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ê2Ëç¡Ë
¡¡30000¡Ý¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¡ß365¡á¿ÍÀ¸¤Î»Ä¤êÆü¿ô
¡¡¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ê¤¤¼°¤À¤¬¡¢Æü¡¹°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤¸¤Ä¤Ï·×»»¤Ç¤¤ë»öÊÁ¡É¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¡£
¡Ö·×»»¤Ï¿ÍÀ¸¤Î¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤òÌÖÍåÅª¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÁ´¤Æ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àê¤¤¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤ÏÅö¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ø´Ø¿ôÅÅÂî¤¬¤¹¤´¤¤¡Ù¤ò¾å°´¤·¤¿¼ÇÂ¼ÍµÍù¤µ¤ó¤Ï¡¢°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£ÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ç¿ô³Ø¤ò³Ø¤ó¤À¤Î¤Á¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ËÆþÂâ¤¹¤ë¡ÊÁ¾ÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤éÂ³¤¯·³¿Í°ì²È¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤òºÇ¹â³ØÉÜ¤Ë¹Ô¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ªÁ°¤Î¤¿¤á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤ª¹ñ¤Î¤¿¤á¤À¡×¡Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥²¡¼¥àÀ©ºî²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¡Ø¹âµ¡Æ°¸¸ÁÛ ¥¬¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£Æ±ºî¤Ï2000Ç¯¤ÎÈ¯Çä¤Ê¤¬¤é¡¢ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤ÈAIÅëºÜ¤Ë¤è¤ë¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÁÀâÅª¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£
¡¡¸½ºß¤â¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢ºî²È¤È¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÇÂ¼¤µ¤ó¤À¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤¿É÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê°ìºý¤À¡£»Ø¿ô´Ø¿ô¤äÊ¿Êýº¬¤Î·×»»¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö´Ø¿ôÅÅÂî¡×¡¢¤½¤ÎÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ª¤±¤ë»È¤¤Êý¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï»Å»ö°Ê³°¤Ç¤âËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¤Ê¤É¤ÎÊ£Íø·×»»¤Ç»È¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤Ã¤«¤êÀ¯ÉÜ¤Î»Üºö¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¸¡Æ¤»þ¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤â·×»»¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãå¼ê¤Þ¤Ç¤Î»þ´Ö¤¬Ç¯Ã±°Ì¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢Å¾¿¦¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºòº£¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·×»»¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÏ«Æ¯²ÁÃÍ¡áº£¤Î¼«Ê¬¤ÎµëÎÁ¡×¤À¤È¤¹¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤ÈÏ«Æ¯²ÁÃÍ¤ÏÇ¯3¡Á4¡ó¤º¤ÄÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Å¾¿¦»Ô¾ì¤ÎÂ¿¤¯¤¬¤³¤Î¼°¤ËÎà»÷¤·¤¿²ÁÃÍ·×»»¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤â»Ø¿ô¤¬°·¤¨¤ë´Ø¿ôÅÅÂî¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë·×»»¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½²¿¿Í¤«¤È°ì½ï¤ËÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¿¦Ì³·ÐÎò¤Ï°ì½ï¤Î¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¿ôÃÍ¤¬ÃÊ³¬Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆÍ¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¶ÐÂ³Ç¯¿ô¤Î°ã¤¤¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£°ì¿Í¤À¤Èµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ç¡¼¥¿¤ò¼è¤Ã¤¿¤éµÞ¤Ë¥¤¥ä¤Ê¼°¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤ä¥¬¥Á¥ã³ÎÎ¨·×»»¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤«¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤ä¹¥¤ß¤Î·¹¸þ¤ò·×»»¤·¤¿¤¤¡×¡Ö²È¤òÊÒÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë·×»»¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·×»»¼°¤Îºî¤êÊý¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»öÎã¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥Þ¥Û¤ÎÅÅÂî¥¢¥×¥ê¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ²èÌÌ¤ò²£¤Ë¤¹¤ë¤È´Ø¿ôÅÅÂî¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¡£ÆüËÜ°Ê³°¤Ç¤ÏÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£ËÜ½ñ¤Î¼¹É®¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼ÇÂ¼¤µ¤ó¼«¿È¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯´Ø¿ôÅÅÂî¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¯¥»¥ë¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¿ô»ú¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¿®ÍÑ¤·¤Ê¤¤Ê¸²½¤Î¤»¤¤¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡¢²¿»ö¤â¼«Ê¬¤Ç·×»»¤·¤Ê¤¤¤Èµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¡£¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÀÕÇ¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ê¡¢ñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¿ô³ØÎÏ¤È·×»»ÎÏ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌÊª¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤ì¤¿¤Î¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£´Ø¿ô¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÅÅÂî¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÀµ¤·¤¯²¡¤»¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤âµ¤³Ú¤ËÅÅÂî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎËÜ¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤Ð¤à¤é¤æ¤¦¤ê¡¿¥²¡¼¥à¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢ºî²È¡£·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£ÊÆÂç³Ø¤Ç¿ô³Ø¤ò³Ø¤Ö¡£Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ò·Ð¤Æ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥·¥¹¥Æ¥àÆþ¼Ò¡£¡Ø¹âµ¡Æ°¸¸ÁÛ ¥¬¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Á¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤Î¤Á¥Ù¥Ã¥¯¤ò·Ð¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¡Ø¥Þ¡¼¥¸¥Ê¥ë¡¦¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ëºî²È³èÆ°³«»Ï¡£¤Û¤«ÂåÉ½ºî¤Ë¡ØÅá·õÍðÉñ¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ê¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¿½µ´©Ê¸½Õ 2024Ç¯8·î1Æü¹æ¡Ë