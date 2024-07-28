¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÅ¸³«¤Ë¹Ô¤µÍ¤Ã¤¿Ä»»³ÌÀ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Ô¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡ÉÄÔ¿¿Àè¡Ê92¡Ë¤¬ÌÀ¤«¤¹ÈëÏÃ¡Õ
¡Ò¡Ö¿¦¿Íµ¤¼Á¤Ç¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤¿Í¡×Ä»»³ÌÀ¤¬¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×Ï¢ºÜÃæ¤Ë¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡Ò¡ÖDr.¥¹¥é¥ó¥×¡×¥¢¥Ë¥á²½Ã´Åö¡¦ÄÔ¿¿Àè¡Ê92¡Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ó¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¥¢¥Ë¥á¡¦ÆÃ»£¥É¥é¥Þ¤ÎµÓËÜ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÄÔ¿¿Àè»á¤Ï¡¢¼êÄÍ¼£ÃîºîÉÊ¤äÄ»»³ÌÀºîÉÊ¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤ª¤±¤ëµÓËÜ¤âÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÄÔ»á¤¬¡¢Ä»»³ÌÀ¤È¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÊ¸éº½Õ½©¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÄÔ»á
¢¡¢¡¢¡
ÀÖÄÍ¾Þ¤Î¿³ºº²ñ¤Ç¤Ï¡Ä¡©
¡¡¼êÄÍÀèÀ¸¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÏÃ¤Î¥Í¥¿¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºîÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶ìÏ«¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¤â¡¢10¸Ä¤Î¤¦¤Á7¸Ä¤¯¤é¤¤¤Ï¡ÖÅ·²¼¤Î¼êÄÍ¼£Ãî¤¬¤³¤ó¤Ê¥¢¥Û¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤«!?¡×¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¤ÄÆó¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤¬¡Ö»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ¨¤òÀµ¤·¤Æ¼Õ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡É¹»³¤Î³¤ÌÌ¤«¤é²¼¤Î¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¿þÌî¤ÎÉôÊ¬¡¢¤¤¤ï¤ÐºîÉÊ¤ÎÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤¯¤À¤é¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¼êÄÍÀèÀ¸¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤²¤â¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½ù¡¹¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Îý¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¼êÄÍÀèÀ¸¤¬¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤ÈºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Èë·í¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤ËÄ»»³¤µ¤ó¤Ï¡¢É¹»³¤Î²¼¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤»¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä»»³ÌÀ»á¡¡©»þ»öÄÌ¿®¼Ò
¡¡¼êÄÍÀèÀ¸¤ÈÄ»»³¤µ¤ó¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¿È¶á¤Ëµ¤¤Î¤ª¤±¤Ê¤¤ÏÃ¤·Áê¼ê¤¬¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤è¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ì¡²è¤Î¿ÀÍÍ¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É°Î¤«¤Ã¤¿¼êÄÍÀèÀ¸¤Ë¤Ïµ¤·Ú¤ËÏÃ¤»¤ëÇ¯²¼¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¬¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢Ä»»³¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ç¯¾å¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ç¤¢¤ëÄ»Åè¡ÊÏÂÉ§¡Ë¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤É¤ó½ÐÀ¤¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â°Î¤¤ÊÔ½¸¼Ô¤Ð¤«¤ê¤¬Ã´Åö¤Ë¤Ä¤¡¢¤ª¤½¤é¤¯¹µ¤¨ÌÜ¤ÊÄ»»³¤µ¤ó¤ÎÀ³Ê¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢»×¤¤¤Ä¤¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢ÇØ¿¤Ó¤·¤Ê¤¬¤éÏÃ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÄÔ¤µ¤ó¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×
¡¡ÀÖÄÍ¾Þ¤Î¿³ºº²ñ¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ»ä¤ÈÄ»»³¤µ¤ó¤ÎÆó¿Í¤À¤±¤¬Áá¤á¤Ë²ñ¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ê¤É¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÏÃ¤ÎÅ¸³«¤Ë¹Ô¤µÍ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä»»³¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÄÔ¤µ¤ó¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡ÖSF¤Ë¤·¤Æ¡¢¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤È¤«»È¤¨¤Ð¡©¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²æ¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä»»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤ì¡¢¤³¤Î´Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Èµã¤¤Ù¤½¤È¤¤¤¦¤«¡¢µã¤¾Ð¤¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ì¤À¤±Ä¹¤¯Ï¢ºÜ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î»þ¤ÎÄ»»³¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤òº£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤âºÇ½é¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÂ¹¸ç¶õ¤¬7¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò½¸¤á¤ëËÁ¸±Ì¡²è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÀßÄê¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÎ¥¤ì¤Æ¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¶¤ä¥»¥ë¤Ê¤É¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¶¯Å¨¤ÈÀï¤¦¥Ð¥È¥ëÌ¡²è¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥È¥ëÌ¡²è¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Êª¸ì¤òÌÌÇò¤¯Å¸³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¾ìÌÌ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ËÉÁ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ò°ì¿Í¤Ç¤ä¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥È¥ëÌ¡²è¤Ï¸¶ºî¤Èºî²è¤òÊ¬¤±¤Æ¡¢Æó¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¶õ¼ê¥Ð¥«°ìÂå¡×¤Ï¸¶ºî¤¬³á¸¶°ìµ³¤µ¤ó¡¢ºî²è¤¬¤Ä¤Î¤À¤¸¤í¤¦¤µ¤ó¡¢¡ÖËÌÅÍ¤Î·ý¡×¤â¸¶ºî¤¬ÉðÏÀÂº¤µ¤ó¡¢ºî²è¤¬¸¶Å¯É×¤µ¤ó¤È¡¢¥Ð¥È¥ëÌ¡²è¤ÎÌ¾ºî¤Ï¡¢¤¿¤¤¤Æ¤¤Æó¿ÍÂÎÀ©¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÄ»»³¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¶ÃÃ²¤¹¤ë¤Û¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Ä»»³¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¥á¥«¤ä¾è¤êÊª¤Î³¨¤âÅ·²¼°ìÉÊ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ä»»³¤µ¤ó¤Î¡Ö²è²È¡×¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤¬¸«»ö¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤ÎÉ½»æ³¨¤äÈâ³¨¤Ç¤Ï¡¢¸ç¶õ¤¬¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÀïÆ®µ¡¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤¬¡¢¤è¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀºåÌ¤Ê³¨¤Ë¤¤¤Ä¤â°µÅÝ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡
ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡ÖÊ¸éº½Õ½© ÅÅ»ÒÈÇ¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡Ö¼êÄÍ¼£Ãî¤ÈÄ»»³ÌÀ¤Î»Å»ö½Ñ¡×¡Ë¡£
Á´Ê¸¡Ê7000»ú¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÄÔ»á¤¬¡¢Æó¿Í¤Î¿ÍÊÁ¡¢ºîÉ÷¡¢»Å»ö¤Ö¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»þÂåÇØ·Ê¤Ê¤É¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ®½Å¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼êÄÍ»á¤Ïºî²È¤Ç¡¢Ä»»³»á¤Ï²è²È¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¿¿°Õ¤È¤Ï¡©¡¡
¡ÊÄÔ ¿¿Àè¡¿Ê¸éº½Õ½© 2024Ç¯8·î¹æ¡Ë