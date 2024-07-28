²¬ÅÄ´ÆÆÄ¡Ö¸åÈ¾¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¿Ø¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤ò´üÂÔ¡×µå±ãÌÀ¤±Ï¢¾¡¤Îºå¿À¡¡¥«¥®¤Ï½øÈ×¤ÎÆÀÅÀ
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿À7-3ÃæÆü(27Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì)
ºå¿À¤ÏÀèÈ¯¤ÎÂçÃÝ¹ÌÂÀÏºÅê¼ê¤¬8²ó128µå¡¢1¼ºÅÀ¤ÎÇ®Åê¤Çº£µ¨7¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²¬ÅÄ¾´ÉÛ´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡Öº£Æü¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤â½Ð¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·°Â¿´¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤È¾Î»¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
7²ó¤Ç¸òÂå¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç´°Éõ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¹Ô¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¡¢ÂçÃÝÅê¼ê¤ÎÍ×µá¤òÊ¹¤Æþ¤ì¡¢8²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡ÖÅÀ¼è¤é¤ì¤¿¤éÊÑ¤¨¤ë¤Ç¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¼ÂºÝ¤ËÂçÃÝÅê¼ê¤¬8²ó¤Ë1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¸å¡¢9²ó¤«¤é¤Ï²Ã¼£²°Ï¡Åê¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ°Æü¤ËÌó1¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¿¹²¼æÆÂÀÁª¼ê¤¬¡¢½é²ó¤ËÀèÀ©¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ä¤È3²ó¤Ë¤â¿¹²¼Áª¼ê¡¢Á°Àî±¦µþÁª¼ê¡¢ÌÚÏ²À»ÌéÁª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç4ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«Áá¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤ËÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Á°È¾Àï¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤À¤¤¤Ö³Ú¤ËÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¡¢Áá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸åÈ¾Àï¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤êÏ¢¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æµ¤Ê¬¤â¤½¤³¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤¤¤¦¤«¡£¸åÈ¾¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³ºÇ½é¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÁ°È¾Àï¤È¤Ï¤À¤¤¤Öµ¤»ý¤Á¤â°ã¤¦¤È»×¤¦¡£Á°È¾¤Ï¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤ß¤¿¤¤¤ËÀèÈ¯¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÁá¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç±ç¸î¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸åÈ¾¤Ï¥Ð¥Ã¥¿¡¼¿Ø¤ÎÆ§¤óÄ¥¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂÇ·â¿Ø¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£