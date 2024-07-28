Ï·¤±´é¤ÎÍ×°ø¡ª¡Ö¹¢¸µ¤Î¤¿¤ë¤ß¡¢Æó½Å¤¢¤´¡×¥«¥ó¥¿¥ó²ò¾ÃË¡
¼ÂºÝ¤ÎÇ¯Îð°Ê¾å¤Ë¡ÖÏ·¤±¸«¤¨¡×¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
18Ç¯´Ö¤Ç±ä¤Ù6Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÂÎ¤ÎÇº¤ß¤ò²þÁ±¤·¤¿À°ÂÎ»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢½ñÀÒ¡Ø´é¤Î¤æ¤¬¤ß¤¬¤È¤È¤Î¤¦¤È¶Ã¤¯¤Û¤É¤¤ì¤¤¤Ê»ä¤¬¸½¤ì¤ë¡Ù¡Ê¹âÌîÄ¾¼ùÃø¡¢¿¹²¼¿¿µª´Æ½¤¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹âÌî»á¤Ï¡¢¡Ö¹¢¸µ¤Î¤¿¤ë¤ß¡¢Æó½Å¤¢¤´¡×¤Ï¡ÖÏ·¤±¸«¤¨¡×¤ÎÂç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¼«ÎÏ¤Ç²þÁ±¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ï·¤±¸«¤¨¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¹¢¸µ¤Î¤¿¤ë¤ß¡¢Æó½Å¤¢¤´¤Î²ò¾ÃË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹âÌî»á¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¢¸µ¤Î¤¿¤ë¤ß¡¢Æó½Å¤¢¤´¤ÏÇ¯ÎðÅª¤Ê¤â¤Î¡©
¡¡¹¢¸µ¤¬¤¿¤ë¤ó¤ÇÆó½Å¤¢¤´¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇ¯Îð¤è¤ê¤â¡ÖÏ·¤±¸«¤¨¡×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ì¤é¤ËÇº¤à¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¸ú²ÌÅª¤Ç¥«¥ó¥¿¥ó¤Ê²ò¾ÃË¡¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼¹¢¸µ¤Ï¤¿¤ë¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ê¤â¤Î¡×¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Ë2¤Ä¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶°ø¤½¤Î1¡§¤à¤¯¤ß
¡¡1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö¤à¤¯¤ß¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤à¤¯¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤¢¤´¤Î²¼¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤È¤³¤í¤¬¤Ý¤³¤Ã¤È½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤à¤¯¤ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿´é¤Î°õ¾Ý¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Îµ»ö¡Ê¡ÖÄ«¤Î¤à¤¯¤ß¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤Î¼ð¤ì¡×¤Ë¸ú¤¯¡ª Â¨¸úÀ¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡Ë¤Ç¤à¤¯¤ß¤Î²ò¾ÃË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë