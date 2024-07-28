Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥Þ¥êÀï¤ÇÀèÀ©¡ª º´Æ£·Ã°ô¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢»³ËÜÍý¿Î¤¬Ç´¤ê¶¯¤¯²¡¤·¹þ¤à¡ª¡Ú¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡Û
¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¤³¤¸³«¤±¤¿¡£
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£··î27Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àï¤Ç¥Þ¥ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚPHOTO¡Û¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏFIRE¡Ê±ê¡Ë¡ª ÆüËÜÂåÉ½¤¬¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¡ª µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Ä¹Ã«ÀîÍ£¤éÁª¼êÃåÍÑ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡ºÆ»°¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ê¤É¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢82Ê¬¡¢Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹¶·â¤Ç¡¢º´Æ£·Ã°ô¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò»³ËÜÍý¿Î¤¬²¡¤·¹þ¤à¡£¤³¤ì¤âGK¤Ë¿¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤Ç¡¢Íß¤·¤«¤Ã¤¿ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡U-23ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£··î27Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè£²Àï¤Ç¥Þ¥ê¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚPHOTO¡Û¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÏFIRE¡Ê±ê¡Ë¡ª ÆüËÜÂåÉ½¤¬¿·¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÈ¯É½¡ª µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢Ä¹Ã«ÀîÍ£¤éÁª¼êÃåÍÑ¥·¥ç¥Ã¥È¡ª
¡¡ºÆ»°¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ê¤É¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢82Ê¬¡¢Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¹¶·â¤Ç¡¢º´Æ£·Ã°ô¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï·è¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò»³ËÜÍý¿Î¤¬²¡¤·¹þ¤à¡£¤³¤ì¤âGK¤Ë¿¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¾ö¤ß¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹¶·â¤Ç¡¢Íß¤·¤«¤Ã¤¿ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô