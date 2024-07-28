¼¼Î¶ÂÀ¤é4¿Í¡¡À©ºîÉñÂæÂè1ÃÆ¡Ö¥«¥ê¥º¥Þ¡×½Ð±é¡¡¼¼Î¶ÂÀ¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¼¼Î¶ÂÀ¡Ê35¡Ë¡¢¹âÅÄæÆ¡Ê30¡Ë¡¢»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê29¡Ë¡¢¸¶²Å¹§¡Ê28¡Ë¤¬ÉñÂæ¡Ö¥«¥ê¥º¥Þ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡12·î7¡Á15Æü¤ËÅìµþ¡¦ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¥¯¥é¥ÖeX¤Ç¾å±é¡£4¿Í¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿ÁÏºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î´ë²èÂè1ÃÆ¤Ç¡¢¹½ÁÛ¡¦µÓËÜ¸¶°Æ¤«¤é»²²Ã¡£
¡¡¼¼¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¼«Á³¤È¡È4¿Í¤Ç²¿¤«¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤è¤¦¤ä¤¯·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í´Ö´Ø·¸¤òÉÁ¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¸¶¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤ÎÉñÂæ¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢4¿Í¤Ç¤ä¤ë°ÕÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£