ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¿·¾±´ÆÆÄ¡¡¸¶»á¤«¤é¡ÈÆü´ÚÀï¡É´ÆÆÄ¼¼»ÈÍÑ¤Ç¤ªÎé¤Î¥³¥Ã¥×Â£¤é¤ì¡Ö´¶Æ°¡×
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à1¡½3À¾Éð¡Ê2024Ç¯7·î27Æü¡¡¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¿·¾±´ÆÆÄ¤¬¿è¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡22Æü¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡ÖÆü´Ú¥É¥ê¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¥º¥²¡¼¥à¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤òÎ¨¤¤¤Æ¥Û¡¼¥àÂ¦¤Î´ÆÆÄ¼¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸¶´ÆÆÄ¤«¤é¡¢´ù¤Ë¡Ö¿·¾±ÅÂ¡¡ÌÜ»Ø¤»ÆüËÜ°ì¡¡´¶¼Õ¡¡¸¶Ã¤ÆÁ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤¿¥³¥Ã¥×¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤Î22Ç¯¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿Ì¾¾¤Î¿´¸¯¤¤¤Ë¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö´¶Æ°¤·¤Æ¡£Ãª¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£