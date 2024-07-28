ÂìÂô¥«¥ì¥ó¡Ê2023Ç¯11·î»£±Æ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

½÷Í¥¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂìÂô¥«¥ì¥ó¡Ê32¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£

ÂìÂô¤Ï¡Öº£Ç¯¤â²­Æì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡¡²Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥åÎ¹¹Ô¤Ç¤¹²­Æì¤ÏÂç¹¥¤­¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Î½ê¤ÏËèÇ¯É¬¤º²­Æì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤Û¤È¤ó¤É²ñ¤ï¤Ê¤¤Í§¤À¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤â²­Æì¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Í¾·×¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈËèÇ¯Ë¬¤ì¤ë¤È¤¤¤¦²­Æì¤ÎÉÍÊÕ¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¡£¥Ø¥½½Ð¤·¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤È¤¤¤¦Æî¹ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

Â³¤±¤Æ¡Ö²¿¤Îµ¤Ìµ¤·¤Ë³¤¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÃÏµå¤ÎÁÛÁü¤ò±Ê±ó¤È¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³¤¤¬Âç¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£³¤¤ËÇÈ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢·î¤Î°úÎÏ¤¬º£Æü¤â¤¢¤ë¤ÈÄ»È©¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¤·¤Í¡¡¤¢¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¤¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë·î¤ÈÃÏµåÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀµ²ò¤Ê¤­ÌÑÁÛ¤Ç²­ÆìÎ¹¹Ô½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎ¹¹Ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£