【ル・マラン 昼寝好きのラピヌ】【ル・マラン 昼寝好きのラピヌ TF edition】受注期間:7月27日~9月30日23時59分2025年6月 発売予定価格 通常版:36,850円 TF edition:33,000円

ミメヨイは、フィギュア「ル・マラン 昼寝好きのラピヌ」と「ル・マラン 昼寝好きのラピヌ TF edition」を2025年6月に発売する。通販サイト「あみあみ」などで予約を受け付けており、受注期間は9月30日23時59分まで。価格は通常版が36,850円、TF editionが33,000円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」よりル・ファンタスク級駆逐艦のル・マランが、ゲーム内衣装「昼寝好きのラピヌ」を纏った姿を1/4スケールでフィギュア化したもの。

細かい髪の毛や繊細な造形は1/4のビッグスケールならではとなっており、全指揮官を眠りにいざなう伏し目がちな瞳が可愛らしく表現され、きわどい所で押しつぶされている饅頭もかわいく造形している。

通常版に付属するアクリル専用台座は、20mmの厚みで更なる高級感を演出しており、「TF edition」ではアクリル専用台座を排した本体のみのバージョンとなり、少し買いやすい価格設定となっている。

「ル・マラン 昼寝好きのラピヌ」

「ル・マラン 昼寝好きのラピヌ TF edition」

仕様:塗装済み完成品フィギュア スケール:1/4スケール サイズ本体:横180mm × 奥行180mm × 高さ250mm(台座含む 展示時目安となります)台座:直径180mm × 厚み20mm 素材:PVC、ABS セット内容フィギュア本体アクリル専用台座仕様:塗装済み完成品フィギュア スケール:1/4スケール サイズ:横180mm × 奥行180mm × 高さ230mm(展示時目安となります) 素材:PVC、ABS セット内容フィギュア本体

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。