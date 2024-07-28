¡Öµß±ç¤È¤Ï°ã¤¤µå¿ô¤âÅê¤²¤ë¤Î¤Ç»î¤»¤ëµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×µð¿Í¥É¥é1¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛ¤¬¸ø¼°Àï½éÀèÈ¯¤Ç£³²ó£µ£ËÌµ¼ºÅÀ
¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡£Ä£å£Î£Á£·¡½£²µð¿Í¡Ê£²£·Æü¡¦Ê¿ÄÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¡¦À¾´ÜÍ¦ÍÛÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦£Ä£å£Î£ÁÀï¡ÊÊ¿ÄÍ¡Ë¤Ç¸ø¼°Àï½éÀèÈ¯¤ËÎ×¤ß¡¢£³²ó£±°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢£µÃ¥»°¿¶¤ÇºÇÂ®£±£µ£µ¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤¤¤¿£µ£°µå¤òÄ¶¤¨¤ë£µ£µµå¤ÇÍ½Äê¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²½ª¤¨¡Öµß±ç¤È¤Ï°ã¤¤µå¿ô¤âÅê¤²¤ë¤Î¤Ç»î¤»¤ëµå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ»°¿¶¤¬¼è¤ì¤¿¤³¤È¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨£±·³¤Ç¤Ï£²£¶»î¹çÁ´¤Æµß±ç¤ÇÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖËè¥¤¥Ë¥ó¥°£±£µ£³¥¥í¤¯¤é¤¤½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½ÐÎÏ¤Ï°ÂÄê¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À»³À¥¤Ë¤Ï¡¢²ÝÂê¤È¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥¯¤òÂ¿¤¯Åê¤²¤¿¤¤¤ÈÍ×Ë¾¤·¡Ö±¦º¸¡Ê¤ÎÂÇ¼Ô¤Ë¡Ë¤É¤Ã¤Á¤âÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Á°¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÁ´Á³ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¡£µß±ç»þ¤Ë¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ò¶²¤ì¤ÆÂ¿Åê¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ö¤â¸ò¤¨¡¢´ËµÞ¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÇÛµå¤ÇÅêµå¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÎÏ¤ó¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤¬À÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÈ¯¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÃ¦ÎÏ¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤Èµ¯ÍÑ¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£º£¸å¤âÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¿¤Ð¤¹Í½Äê¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡Ö»î¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼ÂÀï·Ð¸³¤òÀÑ¤à¾å¤Ç¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¡Ê¼¡Àï¤Ï¡Ë¤³¤Î½ë¤µ¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ÐÎÏ¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë£µ²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ë¤³¤È¡×¤È¥Æ¡¼¥Þ¤òÀßÄê¤·¤¿¡£¡Ê¾®Åç¡¡ÏÂÇ·¡Ë