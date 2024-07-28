日本vsマリ スタメン発表
[7.27 パリ五輪(男子)グループD第2節](ボルドー)
※28:00開始
主審:エディナ・アウベス
副審:ネウザ・バック、ファブリニ・コスタ
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 小久保玲央ブライアン
DF 4 関根大輝
DF 3 西尾隆矢
DF 15 高井幸大
DF 16 大畑歩夢
MF 7 山本理仁
MF 8 藤田譲瑠チマ
MF 13 荒木遼太郎
MF 20 山田楓喜
FW 10 斉藤光毅
FW 11 細谷真大
控え
GK 12 野澤大志ブランドン
DF 5 木村誠二
MF 6 川崎颯太
FW 9 藤尾翔太
MF 14 三戸舜介
FW 18 佐藤恵允
DF 21 内野貴史
監督
大岩剛
[マリ]
先発
GK 1 ラシーヌ・ディアラ
DF 2 フォデ・ドゥクレ
DF 4 ママドゥ・トゥンカラ
DF 5 イブラヒマ・シセ
DF 17 アメド・ディオマンデ
DF 18 ムサ・ディアキテ
MF 8 ブバカル・トラオレ
MF 10 サラム・ジドゥ
MF 13 ブライマ・ディアラ
FW 11 ティエモコ・ディアラ
FW 9 チェイクナ・ドゥンビア
控え
GK 16 ウマル・クリバリ
DF 3 アミドゥ・ディアロ
MF 6 コリ・サコ
FW 7 ウィルソン・サマケ
MF 12 イスフ・シソコ
FW 14 デンバ・ディアロ
DF 15 モハメド・シセ
監督
バダラ・アル・ディアロ
※28:00開始
主審:エディナ・アウベス
副審:ネウザ・バック、ファブリニ・コスタ
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 小久保玲央ブライアン
DF 4 関根大輝
DF 3 西尾隆矢
DF 15 高井幸大
DF 16 大畑歩夢
MF 7 山本理仁
MF 8 藤田譲瑠チマ
MF 13 荒木遼太郎
MF 20 山田楓喜
FW 10 斉藤光毅
FW 11 細谷真大
控え
DF 5 木村誠二
MF 6 川崎颯太
FW 9 藤尾翔太
MF 14 三戸舜介
FW 18 佐藤恵允
DF 21 内野貴史
監督
大岩剛
[マリ]
先発
GK 1 ラシーヌ・ディアラ
DF 2 フォデ・ドゥクレ
DF 4 ママドゥ・トゥンカラ
DF 5 イブラヒマ・シセ
DF 17 アメド・ディオマンデ
DF 18 ムサ・ディアキテ
MF 8 ブバカル・トラオレ
MF 10 サラム・ジドゥ
MF 13 ブライマ・ディアラ
FW 11 ティエモコ・ディアラ
FW 9 チェイクナ・ドゥンビア
控え
GK 16 ウマル・クリバリ
DF 3 アミドゥ・ディアロ
MF 6 コリ・サコ
FW 7 ウィルソン・サマケ
MF 12 イスフ・シソコ
FW 14 デンバ・ディアロ
DF 15 モハメド・シセ
監督
バダラ・アル・ディアロ