[7.27 パリ五輪(男子)グループD第2節](ボルドー)

※28:00開始

主審:エディナ・アウベス

副審:ネウザ・バック、ファブリニ・コスタ

<出場メンバー>

[日本]

先発

GK 1 小久保玲央ブライアン

DF 4 関根大輝

DF 3 西尾隆矢

DF 15 高井幸大

DF 16 大畑歩夢

MF 7 山本理仁

MF 8 藤田譲瑠チマ

MF 13 荒木遼太郎

MF 20 山田楓喜

FW 10 斉藤光毅

FW 11 細谷真大

控え

GK 12 野澤大志ブランドン

DF 5 木村誠二

MF 6 川崎颯太

FW 9 藤尾翔太

MF 14 三戸舜介

FW 18 佐藤恵允

DF 21 内野貴史

監督

大岩剛

[マリ]

先発

GK 1 ラシーヌ・ディアラ

DF 2 フォデ・ドゥクレ

DF 4 ママドゥ・トゥンカラ

DF 5 イブラヒマ・シセ

DF 17 アメド・ディオマンデ

DF 18 ムサ・ディアキテ

MF 8 ブバカル・トラオレ

MF 10 サラム・ジドゥ

MF 13 ブライマ・ディアラ

FW 11 ティエモコ・ディアラ

FW 9 チェイクナ・ドゥンビア

控え

GK 16 ウマル・クリバリ

DF 3 アミドゥ・ディアロ

MF 6 コリ・サコ

FW 7 ウィルソン・サマケ

MF 12 イスフ・シソコ

FW 14 デンバ・ディアロ

DF 15 モハメド・シセ

監督

バダラ・アル・ディアロ