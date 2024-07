なにわ男子、Aぇ! group、Lil かんさいが総出演し話題を呼んだ、MBSのオムニバスドラマの第2弾『年下彼氏2』(関西地区のみ、終了後TVerで見逃し配信)が10月から放送されることが決定した。2020年、さまざまなシチュエーションで年下の男の子との恋模様を描いた今作がパワーアップ。Lil かんさいのメンバー5人とオーデションを突破した新星14人が主演を務める。

出演は前回の「年下彼氏」の出演から躍進的な成長をみせる、Lil かんさいから嶋崎斗亜(※崎=たつさき)、西村拓哉、大西風雅、岡崎彪太郎(※崎=たつさき)、當間琉巧、関西ジュニアからAmBitiousの真弓孟之、山中一輝、永岡蓮王、浦陸斗、大内リオン、吉川太郎。Boys beの伊藤篤志、池川侑希弥、角紳太郎、亀井海聖。関西ジュニアの渡邉大我、森ケイン、元重瑛翔、岡野すこやか。今作は30分の放送時間を、15分×2話のショートドラマなどで構成し、1クールで17の物語をオムニバス形式で放送する。前作から4年。経験と実績を積んだメンバーと、新たなスターの原石たちが、さまざまな年下男子にふんし、淡い恋物語を届ける。TVerの番組公式ページでは、Lil かんさいのインタビュー映像や、オーディションメイキング映像が公開。19人の主人公たちが、それぞれどんな「年下彼氏」を演じるのか。年下の男の子と年上の女の子ならではの恋愛あるあるが楽しめる、胸きゅんラブストーリーを展開する。■キャストコメント▼嶋崎斗亜4年前に出演した「年下彼氏」の第2弾にも出演できること、すごくうれしく思います。貴重なドラマのお仕事、精いっぱい取り組みます。年上の方はもちろん、同年代や年下の方など皆さんをキュンとさせます!▼西村拓哉4年ぶりの年下彼氏、とても楽しみです!幅広い物語の内容、コロコロ変わる出演メンバーの多さ、毎週飽きずに見られること間違いなしです!前作から4年間の成長を感じていただけるよう精いっぱい頑張ります!▼大西風雅前作の「年下彼氏」のとき、こたちゃん(岡崎彪太郎)とまさや(Aぇ!group・佐野晶哉)と3人で出演したのを覚えています。今回は前より成長した姿をファンのみんなや視聴者の皆さんに見せたいです!一生懸命頑張ります。見てねー!▼岡崎彪太郎前回の「年下彼氏」から4年が経ち、高校生から20歳に、後輩から1番先輩になったので、その成長を感じていただけたらなと思います。見てくださる方が何度も見返したいと思えるような作品にできるよう頑張ります!▼當間琉巧前回の出演では恋愛的なシーンは無かったのですが、4年経ったので僕の年下彼氏ぶりを皆さんにお届けできたらうれしいなと思っています!みなさんの癒しになれるよう精いっぱい頑張ります▼真弓孟之とてもワクワクしています!オーディションは汗びっしょりで臨み、難しすぎて頭がパンクしそうでしたが、すごく楽しくできました!皆さんのことを年下の彼氏としてキュンキュンさせちゃうので覚悟しといてください。▼山中一輝オーディションは今までにないくらい緊張して、1人でセリフを録音し、それを聞きながら練習しました。憧れのドラマに出演が決まってすごくうれしいです。初めての恋愛ドラマで緊張が半端ないですが、全力で頑張るので楽しみにしていてください!▼永岡蓮王今回初めて映像のお芝居に挑戦します!オーディションはメンバー数人と一緒だったのですが、みんな芝居の経験があってすごいなと思いました!年下の彼氏役は得意な気がしますので、いい作品を作れるよう全力を尽くします!!!▼浦陸斗オーディションはすごく緊張しましたが、僕はお芝居が大好きなので、緊張や不安をはねのけて自分の力を出し切りました!前作のように、僕もお芝居を通して皆さんにワクワク、トキメキをお届けできるよう精いっぱい頑張ります!▼大内リオンドラマのお仕事に挑戦してみたかったので、とてもうれしいです。この作品を通して、自分の新たな一面と新しい道を切り開けるよう頑張ります。皆さんに喜んでもらえるよう一生懸命演じますので、楽しみにしていてください!▼吉川太郎恋愛ドラマのオーディションはいつもとは違う恥ずかしさもありましたが、とにかく全力で臨みました!今回は、普段から応援してくださっている皆さんが僕に持っているイメージを壊せるような役を作れたらと思います!頑張ります!▼伊藤篤志オーディションは「誰にも負けへんし絶対受かってやる」の精神で、普段やらないギャグをしてギャップを見せました!僕の年下感にきゅんきゅんしてほしいし、もっと僕の事を好きになってほしいです。▼池川侑希弥緊張しいでオーディションの場が苦手なのですが、自分をアピールして全力で頑張りました!初めての恋愛ドラマなのでどんな風に出来上がるか自分でも楽しみです。ぜひ僕たちの演技を楽しみにしていただきたいです!▼角紳太郎オーディションはめっちゃ緊張して、借りてきた猫状態でしたが、「ここで何かしたい!」と思いギャグをしたら何だか自信が湧いてきました。やっぱりギャグは世界を救う!恋愛ドラマで、普段見せない僕の一面に注目してください!▼亀井海聖誰よりも準備万端でオーディションに臨んだ自信があります!絶対に勝ち取るぞという気持ちで受けたので、すごく嬉しいです!この「年下彼氏2」でしか見られない亀井海聖で、皆さんの心に一番残る演技をしたいです!▼渡邉大我演技をするのが初めてで、たくさん先輩方のドラマを見て勉強させていただきました。自分が出演できるなんて本当に光栄です!まだまだ未熟ですが、見てくださるみなさんにキュンとしてもらえるようがんばります!▼森ケインオーディションの前、家でいっぱい練習してI have nothing to lose の考えで臨みました。憧れのドラマ出演、全力で頑張るので皆さん楽しみにしていてください!We won’t let you down!▼元重瑛翔オーディションは緊張しすぎて、心がドックンドックン言ってるのが聞こえてきました。先輩たちみたいにかっこいい年下彼氏になれるようにお芝居を一生懸命がんばるので、たくさん見てください!▼岡野すこやか「年下彼氏2」に出演するなんて夢のようです。オーディションが楽しくてしかたなくて、家に帰ってからも年下彼氏のことばかり考えていました。忘れられない特別な年下彼氏になれるように、いっしょうけんめいがんばりま〜すこやか!