¡Ú¶¥±Ë¡ÛÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¤¬¹æµã¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢ÌµÂÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡× 100£í¥Ð¥¿½à·èÇÔÂà
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¶¥±Ë½÷»Ò£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Î½à·è¾¡£±ÁÈ¤ÇÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡Ê£²£´¡á²£ÉÍ¥´¥à¡Ë¤Ï£µ£·ÉÃ£·£¹¤Ç£¶°Ì¡£Á´ÂÎ£±£²°Ì¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÓ¹¾¤Ï£²£°£±£¹Ç¯£²·î¤ËÇò·ìÉÂ¤ò¸øÉ½¡£Á°²óÅìµþ¸ÞÎØ¤Ï¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢º£²ó¤Ï£²Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¸Ä¿Í¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤ÎÃÓ¹¾¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿Ê¬¡¢ÌµÂÌ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ËÎÞ¡£¡ÖºÇ¸å¤Ï¾¡Éé¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¾¡Éé¤ÎÀ¤³¦¤Ê¤Î¤Ç¡£¾¡¤Æ¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤·¡Ä¡×¤ÈÀ¼¤ò¿Ì¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤¿£´Ç¯¸å¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£