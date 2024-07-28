パリ五輪、柔道男子60キロ級。表彰式で銅メダルを手にする永山竜樹（2024年7月27日撮影）。(c)Luis ROBAYO / AFP

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【AFP＝時事】パリ五輪は27日、柔道男子60キロ級が行われ、永山竜樹（Ryuju Nagayama）が銅メダルを獲得した。

　永山は準々決勝でスペインのフランシスコ・ガルリゴス（Francisco Garrigos）に敗れたが、敗者復活戦から勝ち上がった。

　カザフスタンのエルドス・スメトフ（Yeldos Smetov）が決勝でフランスのリュカ・ムケジェ（Luka Mkheidze）を下し、金メダルを獲得した。

　ガルリゴスも銅メダルを手にした。

【翻訳編集】AFPBB News

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