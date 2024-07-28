永山竜樹が銅メダル 柔道男子60キロ級 パリ五輪
【AFP＝時事】パリ五輪は27日、柔道男子60キロ級が行われ、永山竜樹（Ryuju Nagayama）が銅メダルを獲得した。
永山は準々決勝でスペインのフランシスコ・ガルリゴス（Francisco Garrigos）に敗れたが、敗者復活戦から勝ち上がった。
カザフスタンのエルドス・スメトフ（Yeldos Smetov）が決勝でフランスのリュカ・ムケジェ（Luka Mkheidze）を下し、金メダルを獲得した。
ガルリゴスも銅メダルを手にした。
【翻訳編集】AFPBB News
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